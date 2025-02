Rosé (BlackPink) phá kỷ lục

TPO - Bản hit “APT.” do Rosé và Bruno Mars thể hiện phá kỷ lục do ca khúc kinh điển “All I Want for Christmas Is You” trên bảng xếp hạng Billboard toàn cầu, không bao gồm Mỹ. Đáng nói, giọng ca chính BlackPink đón tin vui vào đúng sinh nhật lần thứ 28.