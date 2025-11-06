Rộ 'mốt' tóc bạc tự nhiên

TP - Tự tin là chính mình chính - thông điệp từ “mốt” tóc bạc tự nhiên đang được nhiều chị em “lăng xê”. Không chỉ người bình thường, ngay cả những mỹ nhân một thời của làng giải trí Việt cũng khoe mái tóc bạc tự nhiên lấp lánh.

Mấy năm nay, NSND Hoàng Cúc, nàng Tám Bính của phim Bỉ vỏ, không nhuộm tóc. Mới đây, một cửa hiệu làm tóc đã giới thiệu video Hoàng Cúc với mái tóc bạc được tạo kiểu trẻ trung, cá tính khiến hội chị em trầm trồ. Tóc bạc vẫn thần thái!

Hành trình yêu thương bản thân

Mái tóc được khen trẻ trung, cá tính của NSND Hoàng Cúc

Không chỉ NSND Hoàng Cúc, NSND Thu Quế, mỹ nhân màn ảnh một thời, cũng theo “mốt” tóc bạc tự nhiên. Chị từng tâm sự lý do để tóc bạc, thay vì nhuộm tóc đen “ăn gian” tuổi: “Ở ngoài đời cũng như trên phim ảnh, Thu Quế được mọi người yêu mến mái tóc dài bao lâu nay. Nghệ sĩ, nhất là nghệ sĩ hoạt động trên sân khấu và điện ảnh cần bộ tóc dài để phù hợp với nhiều dạng vai diễn khác nhau.

Nhưng theo quy luật tự nhiên tóc không thể mãi xanh được, dần dần bạc và gãy rụng, xơ cứng. Quyết định nuôi tóc bạc tự nhiên của Quế gây xôn xao gần đây”. Chị chia sẻ, có người khen màu tóc thú vị, kiểu tóc năng động. Nhưng cũng có một số người bình luận “già hơn tuổi”.

“Trend” tóc bạc cũng từng rộ lên ở màn ảnh Hoa ngữ. Tạo hình tóc bạc của Phạm Băng Băng trong phim Bạch phát ma nữ tạo nên vẻ đẹp ma mị, gây sốt. Châu Tấn, Dương Mịch, Lưu Thi Thi, Địch Lệ Nhiệt Ba…, những mỹ nhân đình đám của màn ảnh Hoa ngữ, cũng từng thử nghiệm với tạo hình tóc bạc.

Hiện nay, Hội tóc bạc tự nhiên trên mạng xã hội đã thu hút hơn 80.000 hội viên và không ngừng gia tăng. Đa phần hội chị em để tóc bạc than phiền về việc cứ phải nhuộm tóc, chấm chân tóc mãi đến mức… phát chán. Một thành viên chia sẻ: “Tóc của tôi đã bạc từ 30 tuổi, nhuộm mãi cho đến bây giờ và tôi đã quá mệt mỏi. Tuổi đã lớn nên tôi cứ để mái tóc bạc tự nhiên như vậy, dù ai nói ngả nói nghiêng, xấu cũng kệ”.

Tóc bạc không kể tuổi tác. Có những người bạc tóc từ sớm, cũng gia nhập Hội tóc bạc tự nhiên. Một chị đẹp U50 chia sẻ: “Tôi bạc tóc từ hồi 10 tuổi, đã để tóc trắng hoàn toàn không nhuộm được 5 năm nay”. Một đại diện của thế hệ 8x, sinh năm 1986 tự tin khoe mái tóc nguyên bản đã qua 4 mùa Tết và nhận về vô số lời khen: “Quá đẹp. Ghiền”, “xinh lung linh”, “độc đáo”… Một bạn 9x nhìn thấy mái tóc đẹp của phụ nữ 8x đã có thêm động lực để tóc bạc tự nhiên.

NSND Thu Quế quyến rũ với mái tóc bạc

Một số người dành lời khen “can đảm” cho những phụ nữ đua “mốt” tóc bạc tự nhiên. Một phụ nữ 65 tuổi kể, chị không chấm chân tóc được 8 tháng nay mà đã nhận về vô số bình luận từ người quen, bạn bè. Trong đó, lời khen không có mà lời chê thì nhiều vô kể, thậm chí có những phụ nữ ngoài 70 tuổi còn khuyên người phụ nữ 65 tuổi nên nhuộm tóc “đừng để già, nhìn chán”.

Sau cơn sốt dùng ứng dụng chụp ảnh, xóa nếp nhăn, nhiều người đang quay lại với những tấm ảnh không chỉnh sửa. Rời xa sống ảo, sống thật với bản thân để được tự do, thoải mái, không chỉ là lựa chọn của người bình thường mà cả “ngôi sao” trong và ngoài nước. Ca sĩ Phương Linh không ngại để lộ tóc bạc trong video và hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội. Điều này giúp hình ảnh ca sĩ gần gũi hơn với khán giả. Phương Linh cũng là người thường xuyên khoe hình ảnh không chỉnh sửa.

Nhiều thành viên của Hội tóc bạc tự nhiên cổ vũ phụ nữ yêu thương màu tóc tự nhiên vì sức khỏe là trên hết. Việc nhuộm tóc thường xuyên dẫn đến rụng tóc. “Tóc rụng lộ da đầu, nhìn còn chán đời hơn”, bà Nguyễn Thị San, 80 tuổi nói. Bà tự hào với mái tóc bạc dày và dài thường được khen giống nhân vật trong phim kiếm hiệp. Bí quyết của bà San là chỉ gội đầu bằng bồ kết và chanh, từ chối dùng hóa chất lên tóc và da đầu.

Vết tích của trải nghiệm, của ý chí kiên cường

Một thành viên nhận được hơn 14.000 lượt thích từ video “tụng ca” tóc bạc: “Tóc bạc là bằng chứng, là vết tích của trải nghiệm, không cần che giấu, chỉ cần thay đổi góc nhìn”. Chị Diệp Lê, một trong những thành viên đóng góp nhiều nhất trong Hội tóc bạc tự nhiên thừa nhận giữa thế giới tóc đen, tóc đỏ, tóc vàng thì mái đầu bạch kim vẫn là “một cái gì đó rất là chẳng giống ai”.

Để tóc bạc theo chị Diệp Lê có 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chấp nhận sự khác biệt, chấp nhận sự già, chấp nhận sự chê bai. Để đối phó những lời chê bai, theo chị, nên cười thật tươi để đáp lại, vững vàng đi tiếp con đường đã chọn. Đi qua được giai đoạn đầu sẽ đến giai đoạn miễn nhiễm với khen chê già và xấu. Người chọn tóc bạc tự nhiên sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn, chấp nhận bản thân ở sự khác biệt.

Chính sự chấp nhận bản thân sẽ khơi dậy trong họ cảm xúc mới mẻ, hứng khởi, với năng lượng sống tràn đầy. Trải qua giai đoạn 2 là giai đoạn 3 với cảm hứng tự hào. “Những con người với tóc bạch kim nhưng mang trong mình tâm hồn phơi phới của tuổi 18”, chị Diệp Lê khẳng định.

Chị em trong Hội tóc bạc tự nhiên

Yêu thương, tự hào với tóc bạc tự nhiên là hành trình phá vỡ định kiến để trở nên hạnh phúc hơn nhưng không phải ai cũng đủ can đảm để đi đến đích. Cho nên, nhiều người gia nhập Hội tóc bạc tự nhiên vẫn bày tỏ sự thiếu tự tin, tâm trạng bi quan, tâm lý không ổn khi để tóc bạc. Vì thế, họ vẫn cứ đi nhuộm tóc khi tóc bạc nhú lên.

Nhưng có những người buộc phải nói không với hóa chất do hoàn cảnh xô đẩy. Duy Anh từng theo đuổi quan niệm duy mĩ. Anh dồn nhiều thời gian và công sức chăm chút diện mạo của mình. Vốn bị tóc bạc sớm nên Duy Anh lựa chọn nhuộm tóc để giữ vẻ ngoài trẻ trung. Nhưng cách đây vài năm tai ương ập đến, anh mắc bệnh hiểm nghèo.

Trải qua quá trình đấu tranh cam go với bệnh tật, Duy Anh nhận ra, được sống đã là may mắn, hạnh phúc. Anh từ bỏ hàng hiệu, cũng từ bỏ việc đến tiệm nhuộm tóc thường xuyên, sống giản dị, chấp nhận quy luật của thời gian trong nếp nhăn trên mặt, ánh bạc trên tóc và anh đạt được trạng thái an nhiên.

Những khán giả ái mộ NSND Hoàng Cúc đều biết chị từng trải qua giai đoạn khó khăn trong đời, khi mắc ung thư. Nhưng chị đã chiến thắng bệnh tật bằng nghị lực và thay đổi thói quen sinh hoạt, ăn uống.

Hoàng Cúc vẫn đẹp khi để mái tóc bạc tự nhiên. Nàng Tám Bính chẳng cần che giấu dấu vết của thời gian, bởi người đàn bà đi qua thăng trầm của cuộc đời mang vẻ đẹp riêng mà thiếu nữ tuổi đôi mươi không thể nào có được.