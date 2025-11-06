REVO 25 đem đến hành trình trải nghiệm thông minh với Vietmap H50 thế hệ mới

Sự kiện REVO 25: “All Roads One Journey - Chung một hành trình” diễn ra ngày 5/11 đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Vietmap, đồng thời tri ân sự đồng hành của hệ thống đối tác, đại lý và người dùng trên toàn quốc. Đây là sự kiện lớn nhất trong năm, quy tụ hơn 1.000 khách mời tại Thisky Hall (TP.HCM).

Với thông điệp “All Roads One Journey – Chung một hành trình”,đại diện Vietmap chia sẻ những dấu mốc phát triển nổi bật trong giai đoạn 2024 – 2025, đồng thời khẳng định định hướng “Kết nối công nghệ vào nhịp sống Việt” - chiến lược trọng tâm đưa thương hiệu tiến gần hơn với người dùng trong nước, đồng thời mở ra nhiều cơ hội bứt phá doanh thu cùng hệ thống đối tác đồng hành.

Cũng tại sự kiện, Vietmap giới thiệu nền tảng Vietmap Partner Platform - giải pháp số hóa hoạt động bán hàng và quản lý dành cho hệ thống đại lý, dự kiến ra mắt vào năm 2026. Giải pháp này được kỳ vọng sẽ mở rộng năng lực hợp tác, nâng cao trải nghiệm kết nối giữa Vietmap và hệ thống đại lý toàn quốc, hướng đến một hệ sinh thái kinh doanh chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Trong khuôn khổ REVO 25, Vietmap đã giới thiệu loạt giải pháp công nghệ mới nhất của hệ sinh thái lái xe thông minh, gồm:

• Ứng dụng chia sẻ video cộng đồng Vietmap Vision

• Camera hành trình V740 và L110

• Ứng dụng Vietmap Live nâng cấp

• Màn hình hiển thị thông minh H50

• Phim bảo vệ sơn OnxyShield – Rayno PPF

• Màn hình ô tô Teyes CC4 Pro

Nổi bật và tạo bất ngờ cho khách tham dự là hoạt động Unveil – Ra mắt sản phẩm mới phát sóng trực tiếp qua fanpage Vietmap, giúp hàng ngàn người dùng trên cả nước cùng chứng kiến khoảnh khắc này và khám phá dàn sản phẩm mới. Đây là lần đầu tiên Vietmap tổ chức livestream sự kiện ra mắt, thể hiện định hướng mở rộng trải nghiệm công nghệ đến cộng đồng lái xe Việt.

Màn hình hiển thị thông minh thế hệ mới H50 trở thành mảnh ghép hoàn thiện trải nghiệm lái thông minh trong hệ sinh thái sản phẩm của thương hiệu. Với màn hình sắc nét, GPS độc lập và khả năng kết nối OBD, người lái có thể theo dõi thông tin quan trọng ngay tầm mắt, chủ động và an toàn hơn trên mọi hành trình. Vietmap H50 hứa hẹn chinh phục người lái Việt với những ưu điểm nổi bật:

• Màn hình LCD 4.58 inch độ phân giải 320x960p: kích thước lớn nhất phân khúc, hiển thị sắc nét tốc độ, biển báo và hướng dẫn điều hướng trực tiếp trên kính lái.

• Cảm biến ánh sáng thông minh và tích hợp GPS độc lập: tự động điều chỉnh độ sáng, xác định chính xác vị trí và tốc độ mà không cần kết nối điện thoại.

Ngoài ra, màn hình hiển thị H50 còn hỗ trợ kết nối OBDII qua cáp, cung cấp các thông tin chi tiết về xe như vòng tua máy, điện áp, nhiệt độ động cơ hay mức tiêu thụ nhiên liệu. Tính năng này mang đến trải nghiệm toàn diện, cho phép người lái vừa nắm trọn dữ liệu vận hành xe, vừa tập trung vào việc lái xe một cách an toàn.

• Cảnh báo giao thông trực quan: kết nối với Vietmap Live, giúp Vietmap H50 cung cấp cảnh báo giao thông trực quan và thời gian thực: biển báo giới hạn tốc độ, khu vực camera phạt nguội,… Khi người lái vượt quá tốc độ, thiết bị phát âm thanh cảnh báo kết hợp hiệu ứng chớp đỏ ngay trên kính lái, giúp người lái tăng sự chủ động, tránh vi phạm và giảm rủi ro.