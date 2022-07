ReLEx SMILE - “Trợ thủ” giúp các bạn trẻ tự tin chinh phục ước mơ

Cận thị là tật khúc xạ vô cùng phổ biến hiện nay. Tuy nhiên, đây cũng chính là rào cản khiến nhiều bạn học sinh, sinh viên không thể dự thi vào một số ngành nghề đặc thù: Quân đội, công an, hàng không,… Do đó, phẫu thuật ReLEx SMILE là giải pháp được nhiều bạn trẻ lựa chọn để có thể theo đuổi ngành nghề mơ ước.

Nỗi trăn trở không của riêng ai

Một mùa thi đại học nữa lại sắp đến. Đây là thời điểm các bạn trẻ đang gấp rút ôn luyện để chuẩn bị cho một trong những bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời. Mỗi bạn đều có những định hướng ngành học, nghề nghiệp khác nhau. Tuy nhiên, với một số ngành: Quân đội, công an, hàng không,… thì việc có thị lực tốt lại là một trong những điều kiện bắt buộc.

Minh Tuấn (18 tuổi - Hà Nội) chia sẻ: “Em có dự định sẽ thi vào Học viện Cảnh sát Nhân dân, nhưng hiện tại em đang cận khá nặng, một bên 5 độ một bên 4 độ. Để đủ điều kiện dự thi em sẽ phải đi mổ cận nên thời gian này em và nhiều bạn cùng lớp cũng đang tìm hiểu thông tin về các phương pháp mổ cận.”

Không chỉ là mối quan tâm của các bạn học sinh, việc lựa chọn phương pháp an toàn, hiệu quả cũng như địa chỉ phẫu thuật cận thị uy tín có lẽ còn là mối quan tâm, trăn trở hàng đầu của nhiều bậc phụ huynh trong thời điểm này.

Tạm biệt kính cận an toàn và nhẹ nhàng với ReLEx SMILE

Cận đến 6,5 độ, loạn 2,5 độ, phải suy nghĩ rất nhiều Hồng Nhung - Sinh viên năm cuối Đại học Ngoại ngữ Hà Nội mới đưa ra quyết định chia tay cặp kính cận bằng phương pháp phẫu thuật ReLEx SMILE thay vì Lasik.

“Từ bé em đã ước mơ được trở thành tiếp viên hàng không. Nhận thấy đây là cơ hội tốt để theo đuổi công việc mơ ước nên em quyết định đi phẫu thuật mắt, từ bỏ cặp kính cận dày cộp gắn bó nhiều năm. Ban đầu em dự định lựa chọn phương pháp Lasik vì điều kiện kinh tế, nhưng sau khi khám chuyên sâu và được bác sĩ tư vấn, em quyết định lựa chọn phương pháp ReLEx SMILE. Phải nói rằng ReLEx SMILE là ca phẫu thuật nhẹ nhàng nhất em từng trải qua, mọi thứ diễn ra chỉ vỏn vẹn trong 10 – 15 phút. Thị lực của em tốt sau phẫu thuật và quan trọng nhất là em có thể đi dự tuyển chỉ sau 3 ngày nghỉ ngơi tại nhà.” – Hồng Nhung cho biết.

Ths Bs. Phạm Thị Hằng – Trưởng khoa Khúc xạ Bệnh viện Mắt Quốc tế DND, người trực tiếp phẫu thuật cho Hồng Nhung chia sẻ: “Trường hợp này lựa chọn phẫu thuật Lasik truyền thống không phải là phương án an toàn bởi Nhung cận khá cao kèm độ loạn thị. Do đó, ReLEx SMILE sẽ là lựa chọn tối ưu nhất. Phẫu thuật SMILE được thực hiện hoàn toàn bằng laser trên hệ thống máy Visumax hiện đại, chỉ mở một đường mổ nhỏ 2mm thay vì 20mm như phương pháp Lasik thông thường nên mang nhiều ưu điểm như: Độ chính xác rất cao, mang lại cảm giác dễ chịu, nhẹ nhàng cho bệnh nhân (Phẫu thuật nhanh, không gây tiếng ồn, không gây đau đớn). Quan trọng hơn ReLEx SMILE không tạo vạt giác mạc nên bảo tồn được tối đa tính chất cơ sinh học của giác mạc, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ biến chứng liên quan đến vạt giác mạc và giảm thiểu tối đa tình trạng khô mắt sau phẫu thuật, đồng thời nâng cao chất lượng thị giác và giảm nguy cơ tái cận sau phẫu thuật so với những phương pháp phẫu thuật khác, đặc biệt đối với người có độ cận thị cao.

