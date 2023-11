Răng lung lay bất thường khi niềng: Cảnh giác với các biến chứng nguy hiểm!

Niềng răng là phương pháp tối ưu nhất để khắc phục các sai lệch về răng như thưa, hô, móm, khấp khểnh. Tuy nhiên, khách hàng có thể bị tiêu xương, tiêu chân răng nếu niềng răng không đúng kỹ thuật.

Các biến chứng nguy hiểm khi niềng răng sai kỹ thuật

Theo Tiến sĩ Miguel Assis - Giảng viên trường Y Khoa Vienna (Áo), có tới hơn 20% khách hàng gặp các biến chứng nguy hiểm do niềng răng sai kỹ thuật, Tiến sĩ Miguel Assis lý giải, với công nghệ niềng răng truyền thống, việc tính toán lực dịch chuyển răng đều dựa trên kinh nghiệm để thăm dò chủ yếu trên ngưỡng đau của khách hàng nên lực tác động lên răng có thể không chính xác. Do vậy, việc áp dụng các công nghệ hiện đại để đảm bảo an toàn trong khi niềng răng là vô cùng quan trọng.

ThS.BS Phạm Nguyễn Mai Anh - Thạc sĩ chỉnh nha Progressive Orthodontic Seminar POS Hoa Kỳ cho biết, răng dịch chuyển sẽ khiến răng bị đau hoặc lung lay nhẹ, đây là hiện tượng bình thường. Nhưng nếu răng bị lung lay nhiều hoặc ê buốt, đau nhức bất thường thì có thể là dấu hiệu của một số biến chứng sau:

Thứ nhất là hiện tượng bật chân răng ra khỏi xương ổ răng do di chuyển răng với lực quá lớn, cơ sinh học di chuyển răng bị sai dẫn đến bật chóp răng hoặc cổ răng ra ngoài xương hàm.

Thứ hai là biến chứng tiêu chân răng. Mức độ tiêu chân răng cho phép khi niềng răng là 1mm. Nếu chân răng bị tiêu trong giới hạn này thì không có gì đáng lo ngại. Nếu chân răng bị tiêu nhiều hơn 1mm thì chân răng sẽ còn rất ngắn khiến cho răng bị yếu.

Thứ ba là biến chứng tiêu xương. Tiêu xương là hệ quả tất yếu của quá trình dịch chuyển răng, sau đó, phần xương bị tiêu đi sẽ nhanh chóng phát triển và dày trở lại. Nhưng nếu bác sĩ sử dụng lực quá mạnh hoặc chỉnh nha sai kỹ thuật thì xương có thể bị tiêu nhiều hơn giới hạn cho phép và không thể tái tạo lại. Bằng mắt thường, chúng ta có thể thấy lợi (nướu) bị tụt xuống gây lộ chân răng, đồng thời xuất hiện các tam giác đen giữa các kẽ răng.

Niềng răng an toàn với công nghệ X-Matrix

Để khắc phục những nhược điểm này, các bác sĩ đã áp dụng công nghệ X-Matrix tiên tiến nhất vào quá trình điều trị cho khách hàng. Hiện tại, công nghệ niềng răng X-Matrix đang được tiên phong ứng dụng tại Nha khoa Lạc Việt Intech và nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng.

Khách hàng Lê Thị Mai Anh chia sẻ: “Mình được bác sĩ biết trước kết quả niềng răng, xem mô phỏng răng dịch chuyển từ khi bắt đầu niềng cho tới khi kết thúc và còn được xem trước sự thay đổi góc nghiêng. Trong quá trình điều trị mình cũng cảm thấy răng di chuyển khá nhẹ nhàng, không bị đau quá nhiều, mình vẫn có thể ăn uống được nên không bị hóp má. Hôm nay mình được tháo mắc cài và kết quả hoàn toàn giống với những gì mình được xem trước đó. Mình rất hài lòng.”

Nói về công nghệ niềng răng tiên tiến này, ThS.BS Phạm Nguyễn Mai Anh cho biết thêm: “X-Matrix cho phép biết trước kết quả với độ chính xác tới 99.9%, đảm bảo quá trình niềng răng nhẹ nhàng, không gây đau đớn nhờ kết hợp bộ 3 kỹ thuật AutoLign, SmileStream và WebCeph:

- Biết trước kết quả chính xác tới 99.9% với AutoLign

AutoLign cho phép khách hàng biết trước kết quả chỉnh nha chính xác tới 99.9%. Phần mềm này cũng giúp xác định và đo đạc chính xác các loại chuyển động của từng răng trên cung hàm, lựa chọn dây cung cá nhân hóa và xác định vị trí gắn mắc cài lý tưởng nhất để dịch chuyển răng nhẹ nhàng, không đau.

- Hạn chế biến chứng, niềng răng nhẹ nhàng, không gây đau đớn với SmileStream

SmileStream sẽ hỗ trợ tính toán được độ kháng xương vỏ, xác định được lực lý tưởng cho răng dịch chuyển an toàn và không bị bật ra khỏi xương ổ răng. Việc tính toán chính xác lực tác động cũng giúp dịch chuyển đồng thời cả thân răng và chân răng, đảm bảo quá trình tiêu bồi xương sinh học diễn ra cân bằng, loại bỏ 99,8% nguy cơ biến chứng.

- Tái cấu trúc tầng mặt dưới, biết trước sự thay đổi góc nghiêng với WebCeph

WebCeph cho phép khách hàng biết trước được sự thay đổi của góc nghiêng trước và sau khi điều trị, đặc biệt là đối với những ca niềng răng để cải thiện tình trạng hô hoặc móm.

Với X-Matrix, bác sĩ sẽ đảm bảo được các tiêu chí: lên kế hoạch điều trị chính xác ngay từ ban đầu, dịch chuyển răng nhẹ nhàng, an toàn trong suốt quá trình điều trị và mang lại kết quả tối ưu nhất cho khách hàng, hạn chế tối đa nguy cơ tái phát sau niềng.”

Có thể thấy rằng, công nghệ X-Matrix giúp khách hàng biết trước kết quả với độ chính xác gần như tuyệt đối, mang lại những trải nghiệm tuyệt vời trước và trong quá trình điều trị.