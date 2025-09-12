Ra mắt nền tảng tích hợp các mô hình AI hiện đại nhất

TPO - Nền tảng MISA AMIS OneAI do Công ty Cổ phần MISA phát triển là mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho Tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại, đồng thời tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek và Claude.

Sáng 12/9, Công ty Cổ phần MISA ra mắt MISA AMIS OneAI. Đây là nền tảng AI hợp nhất tiên phong “Make in VietNam” dành cho doanh nghiệp, đơn vị nhà nước, trường đại học, bệnh viện, hộ kinh doanh và gia đình.

MISA AMIS OneAI phát triển mô hình ngôn ngữ lớn chuyên sâu cho Tiếng Việt trên nền tảng hạ tầng GPU NVIDIA hiện đại đặt tại Việt Nam, đồng thời tích hợp các mô hình AI hàng đầu thế giới như ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude với các phiên bản cao cấp và cập nhật mới nhất.

Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng so sánh, lựa chọn kết quả giữa nhiều mô hình AI, tận dụng khả năng tạo sinh hình ảnh và tri thức mới, qua đó nâng cao hiệu quả sáng tạo, quản trị và năng suất cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và gia đình trong kỷ nguyên số.

Trong đó, phiên bản MISA AMIS OneAI dành cho tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh được xây dựng với các tính năng chuyên biệt như với một tài khoản có thể sử dụng toàn bộ các mô hình AI tiên tiến nhất gồm ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, Claude, DALL-E, MISA AI.

Ông Lê Hồng Quang – Tổng Giám đốc MISA chia sẻ về Nền tảng MISA AMIS OneAI.

Nền tảng này có thể giúp trang bị AI cao cấp cho toàn bộ nhân sự của tổ chức, doanh nghiệp góp phần tăng năng suất làm việc và đảm bảo quyền riêng tư cá nhân khi sử dụng.

Với việc triển khai và vận hành trên hạ tầng phần cứng GPU NVIDIA hiện đại đặt ngay tại Việt Nam, Nền tảng được nâng cao tốc độ xử lý và bảo mật dữ liệu cho các doanh nghiệp, các tổ chức cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng AI.

Nền tảng này cũng giúp doanh nghiệp kiểm soát hiệu quả ứng dụng AI bằng số liệu và có khả năng vận hành linh hoạt, bảo mật.

Với phiên bản dành cho cá nhân và gia đình, chỉ cần một thành viên đăng ký, toàn bộ gia đình đều sử dụng trọn vẹn các tiện ích AI nâng cao mà không phát sinh chi phí. Mỗi thành viên sở hữu tài khoản và lịch sử trò chuyện riêng, đảm bảo sự riêng tư, thông tin sử dụng AI của từng cá nhân không chia sẻ với các thành viên khác.

Theo ông Lê Hồng Quang – Tổng Giám đốc MISA, doanh nghiệp này đặt mục tiêu làm cho AI trở nên dễ tiếp cận, dễ ứng dụng thực tiễn và gần gũi với mọi tổ chức, doanh nghiệp, cũng như từng hộ gia đình tại Việt Nam.

Nền tảng MISA AMIS OneAI đánh dấu bước dịch chuyển mô hình kinh doanh của MISA từ “Phần mềm như một dịch vụ” (SaaS) sang “AI như một dịch vụ” (AIaaS) và “Agent như một dịch vụ” (AaaS).

“Điều này khẳng định năng lực của MISA sau khi nhận nhiệm vụ chiến lược quốc gia làm chủ công nghệ AI, đóng vai trò tiên phong và vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ” ông Quang nói.

Ra mắt Nền tảng MISA AMIS OneAI.

Trí tuệ nhân tạo là một trong những ngành công nghệ chiến lược tại Việt Nam, đứng đầu danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược theo Quyết định số 1311 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục công nghệ và sản phẩm công nghệ chiến lược.

Trong danh mục các bài toán lớn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Bộ Khoa học và Công nghệ cũng có nhiều bài toán liên quan đến việc phát triển và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo.

Trong Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, Việt Nam cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI, đưa AI trở thành lĩnh vực công nghệ quan trọng của Việt Nam trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Mục tiêu là đến năm 2030, Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, phát triển các giải pháp và ứng dụng AI trong khu vực ASEAN và trên thế giới.