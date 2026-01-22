Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Góc nhìn

Google News

Quyết tâm loại bỏ những tư duy cũ, không còn phù hợp để phát triển đất nước

Kiều Hải – Lê Vượng (Thực hiện)
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

SVO - Trao đổi với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam (báo Tiền Phong) nhân Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, TS Nguyễn Văn Đáng (Giảng viên Viện Lãnh đạo học và Hành chính công, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho biết, xác định thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”, nên dễ hiểu vì sao trong số 8 nội dung xuyên suốt để tập trung triển khai các quyết sách chiến lược do Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội, hoàn thiện thể chế được xác định là nội dung số một.

Thưa ông, một trong ba đột phá chiến lược được nêu trong dự thảo các văn kiện Đại hội, là phải đột phá mạnh mẽ về thể chế để hoàn thiện thể chế phát triển nhanh, bền vững, bảo đảm môi trường pháp lý minh bạch, công bằng, khuyến khích đổi mới sáng tạo. Ông đánh giá thế nào về nội dung này?

Tháo gỡ những ách tắc thể chế, tạo đột phá về thể chế để góp phần khai thông nguồn lực phát triển đất nước là vấn đề đã được đề cập từ Đại hội Đảng lần thứ XI. Thời gian gần đây, chúng ta khẳng định thêm thể chế là “điểm nghẽn của điểm nghẽn”. Vì thế, dễ hiểu vì sao trong số 8 nội dung xuyên suốt để tập trung triển khai các quyết sách chiến lược do Tổng Bí thư Tô Lâm nêu ra trong Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, hoàn thiện thể chế được xác định là nội dung số một.

dai-hoi-xiv-dang.png

Tinh thần chung là chúng ta đang quyết tâm loại bỏ những tư duy cũ, không còn phù hợp như “không quản được thì cấm”, tổ chức bộ máy cồng kềnh, nhiều tầng, nấc quản lý rườm rà, cơ chế “xin - cho” không hiệu quả. Yêu cầu đặt ra là hệ thống thể chế phải đơn giản, gọn, tạo thuận lợi cho cuộc sống của người dân, cũng như các hoạt động của doanh nghiệp. Bằng cách đó, chúng ta từng bước chuyển từ mô hình quản lý Nhà nước đến mô hình quản trị quốc gia, đề cao tinh thần và khả năng kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, phụng sự sự phát triển của đất nước.

Tuy nhiên, thể chế là một vấn đề rất phức tạp. Trong những năm vừa qua, tôi cho rằng chúng ta chủ yếu tập trung cải cách thể chế với tư cách là công cụ thực thi chính sách (như luật pháp, quy định hành chính). Để thực sự đạt được những bước tiến đột phá về đổi mới thể chế, chúng ta cần quan tâm hơn đến thể chế với tư cách là quy trình hoạch định chính sách. Tức là, làm thế nào để các điều kiện thể chế thúc đẩy nhu cầu cải thiện năng lực chính sách của các chủ thể Nhà nước, đồng thời bảo đảm sự tham gia thực chất và hiệu quả của các chủ thể ngoài Nhà nước vào quy trình xây dựng và ban hành chính sách. Thể chế cũng phải thúc đẩy mối quan hệ hợp tác Công – Tư, bảo đảm các cam kết giữa nhiều chủ thể được thực thi nghiêm túc, nhất quán. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể phát huy tối đa mọi nguồn lực của đất nước cho phát triển.

Kỳ Đại hội này diễn ra trong bối cảnh hết sức đặc biệt, khi đất nước vừa hoàn thành một trong những chương trình quan trọng nhất nằm trong đợt cải cách thể chế 2024 – 2025, đó là sáp nhập các tỉnh, thành, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Theo ông, những thay đổi này có ý nghĩa thế nào trong “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” mà chủ đề Đại hội đã xác định?

Sắp xếp lại các đơn vị hành chính, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là một sự thay đổi có tính cách mạng, cả về tư duy và hệ thống quản trị ở nước ta tính từ đầu thế kỷ 20 trở lại đây, chắc chắn sẽ có nhiều tác động đến tiến trình phát triển của đất nước. Hiện nay, chúng ta vẫn đang phải giải quyết một số vấn đề và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách cũng như các quy định pháp lý và hành chính, nhằm bảo đảm và từng bước nâng cao năng lực cũng như chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị. Dù vậy, tôi cho rằng, chúng ta sẽ sớm vượt qua những khó khăn trước mắt và khi tổ chức bộ máy mới vận hành thông suốt thì chất lượng hoạt động cũng sẽ từng bước được cải thiện. Những không gian phát triển mới, tổ chức bộ máy quản trị hiện đại hơn, cùng tinh thần và quyết tâm bứt phá phát triển chính là những cơ sở để chúng ta kỳ vọng về những thay đổi tích cực cho đất nước trong kỷ nguyên “vươn mình của dân tộc”.

Xin cảm ơn ông!

Ông Nguyễn Văn Đáng là Tiến sĩ Quản trị công và chính sách tại trường Quản lý nhà nước Mark O. Hatfield, Đại học Portland State, Mỹ. Các mối quan tâm nghiên cứu gồm: Lý thuyết và mô hình quản trị công, quy trình chính sách công, xã hội học chính trị.

Kiều Hải – Lê Vượng (Thực hiện)
#Chuyển đổi thể chế phát triển đất nước #Đổi mới quản lý nhà nước và chính sách #Vai trò của thể chế trong phát triển bền vững #Cải cách thể chế và quy trình hoạch định chính sách #Thực thi chính sách và hợp tác công tư #Tinh gọn bộ máy hành chính và tổ chức địa phương #Vai trò của thể chế trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc #Thúc đẩy đổi mới sáng tạo qua thể chế #Chính sách cải cách thể chế 2024-2025

Xem thêm

Cùng chuyên mục