Quy định mới về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhà ở, sân bay

TPO - UBND tỉnh được quyết định chủ trương đầu tư dự án xây mới cảng hàng không, sân bay, đường cất hạ cánh sân bay, nhà ga hành khách và hàng hóa của sân bay công suất 1 triệu tấn một năm trở lên.

Ngày 25/6, Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 8 luật liên quan đến ngành tài chính, gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Luật Hải quan; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; Luật Đầu tư; Luật Đầu tư công; Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Luật được thông qua đã phân quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng cho các địa phương, với 7 nhóm dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh được quyết chủ trương đầu tư dự án xây mới cảng hàng không, sân bay, đường cất hạ cánh sân bay, nhà ga hành khách và hàng hóa của sân bay công suất 1 triệu tấn một năm trở lên.

Cùng với đó, địa phương cũng được chấp thuận chủ trương dự án xây nhà ở (thuê, thuê mua, bán), khu đô thị quy mô 50 ha trở lên, hoặc dưới 50 ha nhưng dân số 15.000 người trở lên; dự án sử dụng đất từ 100 ha trở lên hoặc quy mô dưới 100 ha nhưng dân số từ 10.000 người trở lên...

Báo cáo giải trình trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho biết, luật sửa lần này đã phân cấp mạnh mẽ thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng cho UBND cấp tỉnh.

Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn, theo hướng đơn giản tối đa thủ tục hành chính chấp thuận chủ trương đầu tư và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Ông Thắng cho biết, Chính phủ đang tiến hành tổng kết tình hình thi hành Luật Đầu tư. Đề xuất nghiên cứu bãi bỏ thủ tục chấp nhận chủ trương đầu tư sẽ được nghiên cứu, đánh giá toàn diện trong quá trình này.

Chia sẻ giữa Nhà nước và dự án BOT gặp khó khăn

Về Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu giữa Nhà nước và nhà đầu tư dự án BOT, BTO, BOO cũng được thay đổi.

Cụ thể, khi doanh thu thực tế cao hơn mức thu trong phương án tài chính nêu tại hợp đồng PPP với tỷ lệ trên 110 - 125%, nhà đầu tư sẽ chia sẻ với Nhà nước phần chênh lệch 50% mức thu thực tế và thu trong phương án tài chính.

Với dự án PPP trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, nhà đầu tư không phải chia sẻ phần tăng doanh thu trong 3 năm đầu sau vận hành, kinh doanh.

Luật PPP sửa đổi cũng đề xuất cơ chế chia sẻ giữa Nhà nước và dự án BOT gặp khó khăn trước năm 2021 chỉ được áp dụng một lần, khi dự án không thu được phí dịch vụ, doanh thu thực tế 3 năm gần nhất dưới 75% mức nêu trong phương án tài chính hợp đồng PPP... do các chính sách, quy hoạch thay đổi.

Chính phủ cho rằng, việc bổ sung cơ chế xử lý rủi ro giảm doanh thu với các dự án BOT gặp khó khăn trước 2021 là cần thiết, nhằm xử lý triệt để vướng mắc.

Hiện có 11 dự án BOT giao thông bị giảm doanh thu, theo thống kê của Chính phủ. Các dự án này đều kém hiệu quả, Nhà nước phải có trách nhiệm xử lý bởi hầu hết vướng mắc do các nguyên nhân khách quan hoặc do lỗi của cơ quan Nhà nước mà không phải do nhà đầu tư.

Chính phủ sẽ ban hành nghị định hướng dẫn chi tiết tỷ lệ Nhà nước chia sẻ với nhà đầu tư, cũng như trách nhiệm chia sẻ của nhà đầu tư…