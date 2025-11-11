Quy định mới về nhà thi công trong khu phố cổ, phố cũ Hà Nội

TPO - Đối với các công trình trong khu vực phố cổ, phố cũ, khu vực đô thị, Hà Nội yêu cầu chủ công trình áp dụng biện pháp hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn, đặc biệt trong khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 5 giờ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành quyết định về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định này nhằm đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình, phá dỡ, sửa chữa và cải tạo công trình; quá trình vận chuyển cấu kiện, vật liệu xây dựng, phế thải xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội. Áp dụng đối với các Sở, ban ngành thuộc UBND TP Hà Nội; UBND các xã, phường; các chủ đầu tư, các nhà thầu, các tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng công trình.

Hà Nội đề ra nguyên tắc chung đó là, việc thi công xây dựng công trình phải bảo đảm an toàn cho người, thiết bị, công trình trong phạm vi thi công và khu vực lân cận; có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, ứng phó kịp thời các sự cố có thể xảy ra.

Khu vực phố cổ Hà Nội

Bảo đảm an toàn cho các công trình liền kề và hạ tầng kỹ thuật xung quanh; khi thi công gây thiệt hại đến công trình liền kề, phải thực hiện bồi thường, khắc phục hậu quả theo đúng quy định.

Bảo đảm vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công; thực hiện đầy đủ các biện pháp trong từng công đoạn: thu gom, đóng bao, vận chuyển, xử lý, tái chế, hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn và các tác nhân gây ô nhiễm không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và đời sống dân cư xung quanh.

Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền về an toàn, vệ sinh môi trường trong xây dựng.

Ngoài việc tuân thủ quy định chung, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư khi thi công các công trình trong khu vực phố cổ, phố cũ, khu vực đô thị phải thể hiện rõ thời gian thi công, tuyến đường vận chuyển, vị trí tập kết vật liệu, thiết bị trong phương án thi công. Đồng thời, chủ đầu tư cần lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu, có biện pháp che chắn đảm bảo an toàn giao thông. Không để vật liệu, phương tiện, máy móc phục vụ thi công lấn chiếm lòng đường, vỉa hè ngoài phạm vi được cấp phép. Đáng chú ý, UBND TP Hà Nội yêu cầu các công trình xây dựng ở khu vực này phải áp dụng biện pháp hạn chế bụi, tiếng ồn, rung chấn, đặc biệt trong khoảng từ 12 giờ đến 13 giờ và từ 22 giờ đến 5 giờ, trừ trường hợp khẩn cấp.

Đối với các công trình thi công gần di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, UBND TP Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư có phương án cụ thể đảm bảo không làm ảnh hưởng đến không gian, cảnh quan, tầm nhìn hoặc giá trị kiến trúc, thẩm mỹ của di tích. Sử dụng giải pháp thi công hạn chế tối đa rung chấn, tiếng ồn, bụi và tác động tiêu cực khác. Bố trí cán bộ giám sát hiện trường phối hợp với cơ quan quản lý di tích trong suốt quá trình thi công.

Đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật (cấp nước, thoát nước, điện lực, viễn thông, chiếu sáng, giao thông), Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư phải có phương án tổ chức thi công đảm bảo duy trì hoạt động liên tục và an toàn của hệ thống hiện hữu. Khi cải tạo, nâng cấp phải bảo đảm kết nối đồng bộ với mạng lưới hạ tầng kỹ thuật hiện có...