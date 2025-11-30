Quy định mới nhất về khí thải ô tô lưu thông ở Hà Nội, TPHCM

TPO - Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng quy định khí thải mức 4, từ ngày 1/1/2027.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định ngày 28/11 quy định lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe ô tô tham gia giao thông đường bộ.

Quyết định này được áp dụng đối với tổ chức và cá nhân có liên quan đến quản lý, kiểm định, sử dụng xe ô tô (lắp động cơ cháy cưỡng bức và cháy do nén) tham gia giao thông đường bộ ở Việt Nam.

Ngược lại, quyết định này không áp dụng đối với: Xe ô tô đăng ký ở nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền cho phép vào Việt Nam quá cảnh, tạm nhập, tái xuất có thời hạn để tham dự hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao, du lịch; xe ô tô thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, lộ trình áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải ô tô tham gia giao thông đường bộ với xe ô tô sản xuất trước năm 1999 áp dụng mức 1 (tương đương tiêu chuẩn Euro 1).

Xe ô tô sản xuất từ năm 1999 đến hết năm 2016 áp dụng mức 2 (tương đương tiêu chuẩn Euro 2); xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 áp dụng mức 3 (tương đương tiêu chuẩn Euro 3). Lộ trình áp dụng với các loại xe kể trên từ ngày 1/3/2026.

Đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2017 đến hết năm 2021 tham gia giao thông trên địa bàn TP. Hà Nội và TPHCM áp dụng mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày 1/1/2027.

Với ô tô sản xuất từ năm 2022 áp dụng mức 4 (tương đương tiêu chuẩn Euro 4) từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành; áp dụng mức 5 (tương đương tiêu chuẩn Euro 5) từ ngày 1/1/2032.

Cũng theo quyết định, đối với xe ô tô sản xuất từ năm 2022 tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM sẽ áp dụng mức 5, từ ngày 1/1/2028.

Từ ngày 1/1/2029, xe ô tô tham gia giao thông trên địa bàn Hà Nội và TPHCM phải đáp ứng quy định về khí thải từ mức 2 trở lên.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện lộ trình này; căn cứ vào tình hình thực tế, tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các quy định nâng cao mức tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải của xe ô tô tham gia giao thông đường bộ, trình Thủ tướng Chính phủ công bố lộ trình tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/3/2026.