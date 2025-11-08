Quốc vương Jordan sắp thăm chính thức Việt Nam

TPO - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12 - 13/11, Bộ Ngoại giao thông báo.

Quốc vương Jordan Abdullah II Ibn Al Hussein

Jordan nằm ở Đông Nam Địa Trung Hải, phía Bắc giáp Syria, phía Đông Bắc giáp Iraq, phía Đông Nam giáp Ả-rập Xê-út, phía Tây giáp Israel. Jordan theo chế độ quân chủ lập hiến nghị viện, đứng đầu nhà nước là Quốc vương.

Jordan xuất khẩu chủ yếu các mặt hàng dệt may, phân bón, ka-li, phốt phát, rau quả, dược phẩm... và nhập khẩu dầu mỏ, các sản phẩm hóa dầu, máy móc, thiết bị vận tải, thép, ngũ cốc...

Việt Nam và Jordan thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1980. Đại sứ quán Jordan tại Singapore kiêm nhiệm Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại UAE kiêm nhiệm Jordan.

Năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 188,138 triệu USD, trong đó Việt Nam xuất 180,526 triệu USD, chủ yếu là các mặt hàng nông sản và thủy sản, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải, sản phẩm hóa chất, sản phẩm gỗ, sản phẩm từ chất dẻo, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng… Các mặt hàng nhập khẩu chính gồm: sản phẩm dệt may, phân bón, hóa chất…

Tính đến hết tháng 9 năm nay, Jordan có 5 dự án đầu tư tại Việt Nam còn hiệu lực, với tổng số vấn đầu tư đăng ký 1 triệu USD, đứng thứ 108/153 quốc gia, lãnh thổ có đầu tư tại Việt Nam. Việt Nam đến nay chưa có dự án đầu tư nào sang Jordan.