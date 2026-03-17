Quốc Thiên, Đông Nhi, S.T Sơn Thạch biểu diễn tại Lễ hội Thanh niên TP.HCM 2026

HHTO - Lễ hội Thanh niên TP.HCM lần 6 (từ ngày 20/3 đến 22/3/2026) sắp diễn ra với không gian đa trải nghiệm. Tâm điểm là đêm nhạc quy tụ dàn nghệ sĩ được các bạn trẻ yêu thích: Đông Nhi, S.T Sơn Thạch, Quốc Thiên, Gin Tuấn Kiệt... cùng loạt hoạt động văn hóa, công nghệ đáng chú ý.

Từ ngày 20/3 đến 22/3, Lễ hội Thanh niên TP.HCM (Youth Fest) lần thứ 6 sẽ diễn ra tại Công viên Phan Đình Phùng, mang theo thông điệp "Kỷ nguyên mới - Tiên phong - Hội nhập và phát triển". Không gian lễ hội năm nay được mở rộng theo hướng trải nghiệm, kết hợp giữa công nghệ, văn hóa và các hoạt động cộng đồng dành cho người trẻ.

Đồng chí Lê Tuấn Anh, Phó Bí thư Thành Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam Thành Phố chia sẻ tại sự kiện họp báo. - Ảnh: Tôn Huy.

Điểm nhấn là đêm khai mạc 20/3 với đại nhạc hội Youth Concert. Sân khấu quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như: Phương Thanh, Đông Nhi, Ái Phương, S.T Sơn Thạch, Quốc Thiên và Gin Tuấn Kiệt. Sự góp mặt của các nghệ sĩ ở nhiều thế hệ mang lại màu sắc đa dạng, góp phần tạo nên không khí sôi động cho đêm mở màn.

Đồng chí Lê Tuấn Anh chia sẻ về các nghệ sĩ sẽ tham gia Youth Concert. - Clip: Tôn Huy.

Trong ba ngày, lễ hội dự kiến mang đến loạt hoạt động bắt nhịp các xu hướng của giới trẻ. Các tọa đàm về trí tuệ nhân tạo (AI), diễn đàn khởi nghiệp Startup Wheel hay khu trải nghiệm công nghệ tiếp tục là điểm hút sinh viên. Ở chiều ngược lại, những chương trình như đồng diễn Việt phục, đêm hội Tóc Xanh Vạt Áo mang đến một lát cắt văn hóa truyền thống, tạo sự cân bằng trong trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các hoạt động cộng đồng và môi trường được lồng ghép từ chương trình hưởng ứng Giờ Trái Đất đến các sự kiện kỷ niệm, giao lưu. Ban tổ chức cho biết lễ hội năm nay tập trung mở rộng không gian trải nghiệm để thanh niên tham gia trực tiếp.

Từ âm nhạc đến trải nghiệm, Youth Fest 2026 mang đến nhiều lựa chọn cho người trẻ trong ba ngày cuối tuần, góp thêm một điểm hẹn quen thuộc mỗi mùa Tháng Thanh niên.

Youth Concert sẽ diễn ra vào tối 20/3. - Ảnh: BTC cung cấp.

Đồng diễn Việt phục "Tóc xanh Vạt áo" sẽ diễn ra vào ngày 21/3. - Ảnh: BTC.