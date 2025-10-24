Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ một số bộ trưởng, chủ nhiệm các ủy ban

Luân Dũng
TPO - Văn phòng Quốc hội thông tin, chiều nay (24/10), Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự. Trong ngày làm việc này, Quốc hội đã thông qua các nghị quyết miễn nhiệm một số chức vụ bộ trưởng và chủ nhiệm các ủy ban của Quốc hội.

Sau khi nghe các tờ trình, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV; miễn nhiệm chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội khóa XV - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đối với ông Lê Quang Tùng;

Thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XV đối với bà Nguyễn Thanh Hải;

Thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XV đối với ông Lê Quang Huy.

Ảnh: Như Ý

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ một số Bộ trưởng nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể bao gồm: miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đối với ông Bùi Thanh Sơn; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ đối với bà Phạm Thị Thanh Trà; miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường đối với ông Đỗ Đức Duy.

Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Thức.

Các tờ trình về việc bầu Chủ nhiệm các Ủy ban; Tổng Thư ký Quốc hội; tờ trình phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng và một số bộ trưởng cũng được trình Quốc hội.

Ngày 25/10, Quốc hội tiếp tục họp riêng về công tác nhân sự.

Luân Dũng
