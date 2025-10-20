Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Quảng Ninh đề xuất hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ nối với Lạng Sơn

Quốc Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Quảng Ninh đang đề xuất dành hơn 1.800 tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để kết nối giao thông thuận tiện với Lạng Sơn, đặc biệt là giao thương hàng hóa giữa các cửa khẩu của hai tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4B nối với tỉnh Lạng Sơn có chiều dài khoảng 102,9 km. Trong đó, đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có chiều dài 25,7 km, với điểm đầu tuyến tại Km 80+00 thuộc địa phận xã Điền Xá (ranh giới giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh) và điểm cuối tuyến tại Km 107+00 thuộc khu vực Cảng Mũi Chùa, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Chiều dài tuyến khoảng 22,9 km, bao gồm 2 đoạn tuyến. Đoạn 1 (tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn tại Km 80+00, Quốc lộ 4B đến đường nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18C) có chiều dài khoảng 12,7 km, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m. Đoạn 2 (từ đường nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ18C đến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái) dài khoảng 10,2 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m.

tp-t-quocnam-z62-2919.jpg
Việc nâng cấp Quốc lộ 4B sẽ giúp Quảng Ninh mở rộng không gian kết nối với cao tốc của tỉnh dài gần 180 km. Ảnh: Quốc Nam.

Hiện trạng của tuyến đường này là đường cấp 4 miền núi, quy mô nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 6,5 m. Tuy nhiên có 2,6 km của Quốc lộ 4B đi trùng với Quốc lộ 18A có quy mô đường cấp 3 miền núi.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.804,24 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, trong đó khoảng 380 tỷ đồng dành cho đền bù, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2025-2028).

Theo tỉnh Quảng Ninh, để kết nối giao thông thuận tiện giữa các khu vực trong tỉnh Quảng Ninh cũng như với tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B từ đường cấp 4 miền núi lên đường cấp 3 đồng bằng và đồi, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Ngoài ra, việc nâng cấp Quốc lộ 4B sẽ giúp mở rộng không gian của Quốc lộ 4B với Cao tốc của Quảng Ninh dài gần 180 km, kết nối các cửa khẩu sầm uất của tỉnh Lạng Sơn với Quảng Ninh và các cảng biển lớn của Quảng Ninh, Hải Phòng.

2316092-dji-0530-20451921.jpg
Quảng Ninh đang đẩy mạnh đầu tư các công trình giao thông hạ tầng kết nối với cao tốc và các tỉnh lân cận. Ảnh: Đỗ Phương.

Để triển khai dự án, tháng 4, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy ý kiến của người dân các địa phương Tiên Yên, Tiên Lãng Yên Than, Điền Xá thuộc huyện Tiên Yên cũ, nơi có tuyến đường đi qua. Đa số người dân đồng thuận cao với việc triển khai dự án mở rộng QL4B sẽ tạo ra trục giao thông liên kết ngang, tạo tiền đề hoàn thành mạng lưới cao tốc khép kín theo hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và các tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung.

Quốc Nam
#Quảng Ninh #quốc lộ 4B #đầu tư 1800 tỷ #kết nối Lạng Sơn #giao thông #cao tốc Vân Đồn Móng Cái #giao thương hàng hóa

Xem thêm

Cùng chuyên mục