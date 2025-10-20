Quảng Ninh đề xuất hơn 1.800 tỷ đồng nâng cấp quốc lộ nối với Lạng Sơn

TPO - Quảng Ninh đang đề xuất dành hơn 1.800 tỷ đồng cho dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để kết nối giao thông thuận tiện với Lạng Sơn, đặc biệt là giao thương hàng hóa giữa các cửa khẩu của hai tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng kế hoạch nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 4B nối với tỉnh Lạng Sơn có chiều dài khoảng 102,9 km. Trong đó, đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có chiều dài 25,7 km, với điểm đầu tuyến tại Km 80+00 thuộc địa phận xã Điền Xá (ranh giới giữa tỉnh Lạng Sơn và tỉnh Quảng Ninh) và điểm cuối tuyến tại Km 107+00 thuộc khu vực Cảng Mũi Chùa, xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh.

Chiều dài tuyến khoảng 22,9 km, bao gồm 2 đoạn tuyến. Đoạn 1 (tiếp giáp với tỉnh Lạng Sơn tại Km 80+00, Quốc lộ 4B đến đường nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ 18C) có chiều dài khoảng 12,7 km, quy mô 2 làn xe, bề rộng nền đường 12m. Đoạn 2 (từ đường nối Quốc lộ 4B với Quốc lộ18C đến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái) dài khoảng 10,2 km, quy mô 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m.

Việc nâng cấp Quốc lộ 4B sẽ giúp Quảng Ninh mở rộng không gian kết nối với cao tốc của tỉnh dài gần 180 km. Ảnh: Quốc Nam.

Hiện trạng của tuyến đường này là đường cấp 4 miền núi, quy mô nền đường rộng 7,5m, mặt đường rộng 6,5 m. Tuy nhiên có 2,6 km của Quốc lộ 4B đi trùng với Quốc lộ 18A có quy mô đường cấp 3 miền núi.

Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.804,24 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách, trong đó khoảng 380 tỷ đồng dành cho đền bù, giải phóng mặt bằng. Thời gian thực hiện dự án trong 3 năm (2025-2028).

Theo tỉnh Quảng Ninh, để kết nối giao thông thuận tiện giữa các khu vực trong tỉnh Quảng Ninh cũng như với tỉnh Lạng Sơn, tỉnh đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 4B từ đường cấp 4 miền núi lên đường cấp 3 đồng bằng và đồi, tốc độ thiết kế 80 km/h.

Ngoài ra, việc nâng cấp Quốc lộ 4B sẽ giúp mở rộng không gian của Quốc lộ 4B với Cao tốc của Quảng Ninh dài gần 180 km, kết nối các cửa khẩu sầm uất của tỉnh Lạng Sơn với Quảng Ninh và các cảng biển lớn của Quảng Ninh, Hải Phòng.

Quảng Ninh đang đẩy mạnh đầu tư các công trình giao thông hạ tầng kết nối với cao tốc và các tỉnh lân cận. Ảnh: Đỗ Phương.

Để triển khai dự án, tháng 4, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lấy ý kiến của người dân các địa phương Tiên Yên, Tiên Lãng Yên Than, Điền Xá thuộc huyện Tiên Yên cũ, nơi có tuyến đường đi qua. Đa số người dân đồng thuận cao với việc triển khai dự án mở rộng QL4B sẽ tạo ra trục giao thông liên kết ngang, tạo tiền đề hoàn thành mạng lưới cao tốc khép kín theo hành lang kinh tế Nam Ninh (Trung Quốc) - Lạng Sơn - Quảng Ninh - Hải Phòng - Hà Nội phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh nói riêng và các tỉnh khu vực trung du miền núi phía Bắc nói chung.