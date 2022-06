Quảng Ngãi đề nghị trả gần 200.000 liều vắc xin COVID-19 cho Bộ Y tế

TPO - Dịch bệnh được kiểm soát, số ca mắc mới, nhập viện và tử vong giảm, người dân không có nhu cầu tiêm vắc xin nhiều nên tỉnh Quảng Ngãi có văn bản gửi Bộ Y tế đề nghị trả lại gần 200.000 liều vắc xin COVID-19 còn hạn sử dụng đến ngày 30/6 để phân bổ cho địa phương khác có nhu cầu.

Ngày 14/6, ông Phạm Minh Đức, Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế Quảng Ngãi xác nhận, địa phương còn dư gần 200.000 liều vắc xin COVID-19. Sở đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Ngãi và UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị trả Bộ Y tế số vắc xin này để phân bổ cho địa phương khác có nhu cầu.

“Về nguyên tắc nếu xác định không sử dụng hết lượng vắc xin được cấp, phải báo Bộ Y tế biết. Hiện nay khả năng không tiêm hết lượng vắc xin được cấp nên phải hoàn trả, nếu để lại sẽ hết hạn sử dụng (30/6)”, ông Đức nói thêm.

Theo văn bản UBND tỉnh Quảng Ngãi gửi Bộ Y tế, gần 200.000 liều vắc xin còn hạn sử dụng đến ngày 30/6. Tiến độ tiêm vắc xin COVID-19 tại Quảng Ngãi trong thời gian gần đây rất chậm và khó khăn hơn nhiều so với giai đoạn trước.

Nguyên nhân do tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát, số ca mắc mới, nhập viện và tử vong giảm; một bộ phận người dân sau khi đã khỏi bệnh có tâm lý chủ quan, không đồng ý tiêm chủng.

Ngoài ra, việc thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, nhiều địa phương trong tỉnh có sự biến động dân cư do người dân học tập, làm việc tại các tỉnh, thành phố khác, với số người đi khỏi địa phương sau khi tiêm mũi 2 ước tính 85.468 người. Do đó, Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi trả lại số vắc xin dôi dư.

Được biết, đến nay, tổng số vắc xin theo phân bổ của Bộ Y tế đối với tỉnh Quảng Ngãi là hơn 2,7 triệu liều và vắc xin thực nhận là 2.701.484 liều. Tổng số vắc xin đã sử dụng là 2.477.773 liều, đạt 92%.