Quảng Nam mưa như trút, nhiều nơi ngập sâu

TPO - Mưa lớn diễn ra suốt nhiều giờ khiến nhiều nơi ở Quảng Nam ngập sâu, có nơi cả mét. Người dân hối hả dọn đồ chạy lũ

Tại Quảng Nam, mưa lớn diễn ra suốt nhiều giờ khiến nhiều nơi trũng thấp ngập sâu. Theo ghi nhận, sáng 12/6 mưa lớn vẫn trút xuống nhiều nơi tại địa phương.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cập nhật đến 8h sáng nay 12/6, một số tuyến đường đã ngập cục bộ. Cụ thể, tuyến ĐT.609 tại Km33+100 đoạn cầu Ba Khe, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc nước ngập sâu 0,5m gây tắc đường. Đơn vị quản lý đã lắp đặt rào chắn và cảnh báo.

Tuyến ĐT.603B đoạn Km7+200 - Km7+300 địa bàn phường Cẩm An, TP. Hội An, nước ngập 0,1 – 0,3m, phương tiện đi lại khó khăn.

Đặc biệt, tuyến ĐT.615B tại Km15+800 (ngầm sông Tum, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước) nước ngập sâu 1,5m. Đơn vị quản lý đã lắp đặt rào chắn và cảnh báo…

Mực nước trên các sông đang lớn lên, trong đó trên Sông Thu Bồn tại xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc 4,85m trên mức báo động I là 6,50m, tại TP Hội An 0,65m (BĐI: 1,0m). Trên sông Vu Gia tại xã Đại Quang, huyện Đại Lộc 5,85m (BĐI: 6,50m). Giao thông trên các tuyến đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh hoạt động hạn chế. Riêng tuyến Hội An - Cù Lao Chàm ngừng xuất bến đối với phương tiện chở khách.

Theo Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua các địa phương trong tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 11 đến 1 giờ ngày 12/6 phổ biến từ 80- 180mm, có nơi cao hơn như: Thăng Bình 229mm, Câu Lâu (huyện Duy Xuyên) 264mm, TP Hội An 298mm, Cù Lao Chàm (TP. Hội An) 421mm.

Dự báo diễn biến mưa lớn trong 24 giờ đến 48 giờ giờ tới: Từ 4 giờ ngày 12/6 đến 4 giờ ngày 13/6 các địa phương trong tỉnh trong có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm; các địa phương vùng đồng bằng phổ biến từ 100 - 250mm, có nơi trên 300mm...

Ngành chức năng tỉnh Quảng Nam cũng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở nhiều nơi ở các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước; Đông Giang, Nam Giang, Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên…