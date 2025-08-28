Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị

Hữu Thành
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị.

Chiều 28/8, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó Chính ủy, làm Trưởng đoàn, đã tổ chức gặp mặt tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi gặp mặt, tặng quà có Đại tá Lê Hồng Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy.

thieu-tuong-nguyen-duc-tang-pho-chinh-uy-tong-cuc-cong-nghiep-quoc-phong-trao-bieu-trung-tang-nha-tinh-nghia-va-uy-quyen-cho-bo-chqs-tinh-phoi-hop-thuc-hien.jpg
Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trao biểu trưng tặng nhà tình nghĩa và ủy quyền cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp thực hiện. Ảnh: XD.

Là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu giúp Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng còn thường xuyên quan tâm đến công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Năm nay, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của đơn vị 80 triệu đồng hỗ trợ xây “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình chính sách.

Dịp này, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, đoàn công tác đã trao 30 suất quà với tổng trị giá 45 triệu đồng tặng 30 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

z6954276930440-2d39b03a6ae7727cbcc469f017b0c85c.jpg
z6954276908309-b5486c0e349a321f8562de40579cbb46.jpg
Thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, tặng quà các đối tượng chính sách. Ảnh: XD.
Hữu Thành
#Quân ủy Trung ương #Bộ Quốc phòng #Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng #gia đình chính sách #Quảng Trị #80 năm Quốc khánh #Lễ 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục