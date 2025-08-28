Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức các hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị

TPO - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Đoàn công tác Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng tổ chức hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị.

Chiều 28/8, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Đoàn công tác của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng do Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó Chính ủy, làm Trưởng đoàn, đã tổ chức gặp mặt tặng quà các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Tham dự buổi gặp mặt, tặng quà có Đại tá Lê Hồng Việt - Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị; Thủ trưởng các phòng, ban cơ quan Bộ Chỉ huy.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tăng - Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, trao biểu trưng tặng nhà tình nghĩa và ủy quyền cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị phối hợp thực hiện. Ảnh: XD.

Là cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu giúp Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhiều năm qua, cùng với việc thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng còn thường xuyên quan tâm đến công tác chính sách hậu phương quân đội và hoạt động tri ân, đền ơn, đáp nghĩa cho các đối tượng chính sách.

Năm nay, tiếp tục phát huy truyền thống của đơn vị và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã trích từ Quỹ đền ơn đáp nghĩa của đơn vị 80 triệu đồng hỗ trợ xây “Nhà tình nghĩa” tặng gia đình chính sách.

Dịp này, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, đoàn công tác đã trao 30 suất quà với tổng trị giá 45 triệu đồng tặng 30 gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.