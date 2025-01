Thiếu tướng Đinh Văn Nơi tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo ở Cần Thơ.

TPO - Thiếu tướng Đinh Văn Nơi, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và đoàn công tác đã trao tặng 500 phần quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và các gia đình chính sách trên địa bàn TP. Cần Thơ, giúp họ vui xuân đón Tết.

Ngày 18/1, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi - Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) và đoàn công tác đã tới thăm, trao quà Tết tặng gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Long Hoà (quận Bình Thủy) và phường Cái Khế (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ).

Tại phường Long Hoà, Thiếu tướng Đinh Văn Nơi đã trao tặng 300 phần quà, và trao 200 phần quà tại phường Cái Khế (mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng) cho hộ gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi cho biết, những phần quà hôm nay tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Cục An ninh Chính trị Nội bộ (Bộ Công an), cũng là tấm lòng của người con quê hương gửi đến các hộ gia đình chính sách và bà con nhân dân còn khó khăn tại địa phương.

Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ mong muốn bà con nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước; thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia tích cực vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Trước hết, mỗi người dân vui xuân, đón Tết an toàn và lành mạnh.