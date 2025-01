Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, tặng quà dịp Tết

TPO - Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội đã đi thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ, các lực lượng chức năng và người dân trên địa bàn.

Sáng 16/1, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn đã thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) và Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an Hà Nội) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Tại Sư đoàn Bộ binh 301, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và tình hình trực ban sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Theo ông Sơn, những kết quả Sư đoàn đạt được đã góp phần giúp tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cũng như khu vực phòng thủ của thành phố ngày càng vững chắc. Đây là điều kiện quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tập trung phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp.

Thay mặt lãnh đạo thành phố gửi lời thăm hỏi, chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 đến cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Bộ binh 301, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn Sư đoàn tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đã đạt được, chủ động, đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sư đoàn cần duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng liên quan nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng cơ động xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an thành phố Hà Nội), Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao Phòng An ninh chính trị nội bộ đã nỗ lực, cố gắng, đoàn kết, thống nhất, chủ động triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các mặt công tác công an, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ trong tình hình mới, không để xảy ra bị động, bất ngờ hoặc các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để các thế lực thù địch tác động, phá hoại nội bộ. Từ đó, góp phần bảo đảm an ninh chính trị địa bàn Thủ đô, cùng thành phố đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong thời gian qua.

Nhấn mạnh năm 2025 là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề đối với Phòng An ninh chính trị nội bộ; yêu cầu xác minh tra cứu nhân sự đại hội Đảng các cấp đòi hỏi sự công tâm, khách quan, ông Sơn tin tưởng, với truyền thống, kinh nghiệm, Phòng sẽ phối hợp tốt, góp phần vào thành công chung của đại hội đảng bộ các cấp.

Trước đó, ngày 15/1, nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông thăm, tặng quà các gia đình: Bà Nguyễn Thị Yến (vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Nam), ông Nguyễn Đức Hồng và ông Trịnh Văn Lực, thương binh hạng 4/4, sinh sống trên địa bàn phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy)

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông tri ân, ghi nhận những đóng góp của các lão thành cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước; đồng thời thăm hỏi, trao quà Tết tới các gia đình trong không khí đầm ấm, phấn khởi.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông chúc các lão thành cách mạng dồi dào sức khỏe, tiếp tục giáo dục con cháu đóng góp xây dựng quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, đất nước ngày càng phát triển.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Trọng Đông đã tới thăm, động viên, chúc Tết các cán bộ, công nhân môi trường đang làm việc tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn và hai đơn vị trực tiếp xử lý rác thải sinh hoạt.

Ngày 15/1, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Hà Minh Hải đã tới thăm và tặng quà các gia đình người có công tại huyện Thường Tín và huyện Phú Xuyên; Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà tới thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Nam Từ Liêm nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Trước đó, ngày 10/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã đến thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Công an quận Hai Bà Trưng và gia đình chính sách trên địa bàn quận Đống Đa nhân dịp năm mới Ất Tỵ 2025.