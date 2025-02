Sáng 4/2/2025, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương (CATƯ) tổ chức Hội nghị quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, tháng 1/2025; tình hình an ninh, trật tự và định hướng công tác tư tưởng, tuyên truyền. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ, các học viện, trường, bệnh viện Công an nhân dân (CAND)… Hội nghị được kết nối trực tuyến đến hội trường Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Quán triệt kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, tháng 1/2025, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cho biết: Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23 và 24/1/2025 để tập trung thảo luận, cho ý kiến đối với 5 nội dung: Tổng kết Nghị quyết 18 của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Đề án bổ sung mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2025 từ 8% trở lên và tăng trưởng 2 con số giai đoạn 2026-2030; công tác cán bộ theo thẩm quyền của Trung ương; cho ý kiến về Đánh giá kiểm điểm sự chỉ đạo, điều hành của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024; Báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát năm 2024 và Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2025.

Ban chấp hành Trung ương thống nhất cao với Báo cáo tổng kết Nghị quyết 18 và phương án sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Bộ chính trị xác định sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả là một cuộc cách mạng. Vì vậy, Trung ương yêu cầu các bộ, ban, ngành, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị rất cao, thực hiện đồng bộ các biện pháp trên cơ sở kế thừa kết quả đạt được sau 7 năm thực hiện Nghị quyết, nhất là những nguyên nhân và bài học kinh nghiệm được Ban chỉ đạo Trung ương về Tổng kết Nghị quyết 18 rút ra, để đẩy mạnh cuộc cách mạng này nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của đất nước và đòi hỏi của nhân dân trong kỷ nguyên mới.

Tại hội nghị quan trọng này, Trung ương đã bầu bổ sung 3 đồng chí tham gia Ủy viên Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; bầu kiện toàn chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và bầu bổ sung 1 đồng chí tham gia Bộ Chính trị, 1 đồng chí tham gia Ban Bí thư với số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối; đồng thời đồng ý cho 1 đồng chí thôi tham gia Ban chấp hành Trung ương vì vi phạm kỷ luật Đảng; Trung ương thống nhất với Phương án của Bộ Chính trị về giới thiệu, bố trí cán bộ các cơ quan sau khi sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy mới.

Việc kiện toàn Ủy ban Kiểm tra Trung ương, bổ sung ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ góp phần tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, đồng thời chuẩn bị một bước cho nhân sự Đại hội XIV sắp tới. Phương án giới thiệu nhân sự đã được Trung ương cho ý kiến là cơ sở quan trọng để Bộ Chính trị chính thức giới thiệu các cơ quan Nhà nước bầu, phê chuẩn theo quy định, góp phần bảo đảm tổ chức bộ máy mới hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn tới...

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị đã quán triệt Hướng dẫn của Đảng ủy CATƯ về công tác tư tưởng, tuyên truyền trong thực hiện chủ trương tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ yêu cầu, phải xác định việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an và Công an địa phương tinh gọn là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước giao cho Bộ Công an; là cuộc cách mạng về tổ chức để bộ máy lực lượng CAND thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Do đó, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là các chi bộ trong CAND cần tổ chức phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời các chủ trương, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; thực hiện nghiêm khẩu hiệu hành động: “Gương mẫu đi đầu, tăng tốc bứt phá thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”.

Các cấp ủy đảng và lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu trong thực hiện để làm gương, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng ủy CATƯ và lãnh đạo Bộ Công an về tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch. Tập trung nắm, đánh giá, dự báo tình hình liên quan đến quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động lợi dụng chủ trương để xuyên tạc, bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND.

Tổ chức thiết thực, hiệu quả hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và lực lượng CAND trong năm 2025. Chú trọng phát hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt. Đồng thời, tiếp tục tuyên truyền về những kết quả nổi bật của việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an trong 5 năm qua. Siết chặt điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện các đề án, phương án điều chỉnh, sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí cán bộ.

Tiếp tục chương trình hội nghị, Đại tá Mai Xuân Thảo, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an đã quán triệt về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhấn mạnh: Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai quyết liệt các giải pháp bảo đảm vững chắc an ninh quốc gia, an ninh tại các vùng chiến lược, không xảy ra vụ việc phức tạp. Trật tự an toàn xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, các loại tội phạm giảm mạnh, tai nạn cháy giảm, tai nạn giao thông giảm sâu cả ba tiêu chí. Đánh giá tổng thể, có thể khẳng định, Nhân dân được đón Tết Nguyên đán trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh, bình yên.

Sau Tết, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện quyết liệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Trọng tâm là bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Nhân dân tham gia các lễ hội Xuân và trở lại nơi làm việc sau Tết; thực hiện nhiệm vụ đột phá về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; triển khai công tác công an phục vụ Đại hội đảng các cấp và Đại hội đảng trong CAND; tấn công trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, vi phạm pháp luật…

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị cũng đã định hướng tuyên truyền thời gian tới, đề nghị các đảng uỷ trực thuộc Đảng uỷ Công an Trung ương, Đảng uỷ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bám sát chỉ đạo của Trung ương và Đảng uỷ Công an Trung ương, tập trung tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng, những thành tựu phát triển của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng...; khẳng định Đảng uỷ Công an Trung ương luôn thể hiện vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xây dựng xã hội văn minh, an ninh, an toàn, tạo không gian cho sự phát triển kinh tế - xã hội; gương mẫu, đi đầu sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, coi đây là yêu cầu, nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn cách mạng mới...