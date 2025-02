Ra mắt sách của Tổng Bí thư Tô Lâm về lực lượng công an

TPO - Cuốn sách của Tổng Bí thư Tô Lâm có tựa đề "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng".

Ngày 3/2, Bộ Công an phối hợp với Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh họp báo giới thiệu và cung cấp thông tin về cuốn sách "Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng" của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Phát biểu tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết, cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng” gồm 80 bài viết, được lựa chọn từ hơn 500 bài viết, bài phát biểu và các cuộc trả lời phỏng vấn của đồng chí Tô Lâm. Cuốn sách tập trung vào những bài viết của đồng chí Tô Lâm trong vai trò là nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và người đứng đầu lực lượng Công an Nhân dân (CAND) từ năm 2016 đến tháng 5/2024. Trong số đó có 399 bài đã được công bố và đăng tải trên các báo, tạp chí uy tín.

Các bài viết trong cuốn sách được sắp xếp một cách hệ thống theo chủ đề, phản ánh tư tưởng sâu sắc và tầm nhìn chiến lược toàn diện của tác giả về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, và xây dựng lực lượng CAND. Cuốn sách thể hiện rõ phẩm chất, phương châm và nguyên tắc công tác, chiến đấu của lực lượng CAND, với lời dạy nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng theo sáu điều dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh với CAND”.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, cuốn sách là tài liệu rất quan trọng giúp cho cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp nghiên cứu triển khai để tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu năng, hiệu quả thực hiện công tác và chiến đấu, đồng thời giúp cho cấp ủy, chính quyền các cấp nghiên cứu vận dụng để lãnh đạo, quản lý hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự, kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, quân sự và đối ngoại; xây dựng thế trận lòng dân, xây dựng nền an ninh nhân dân gắn kết với nền quốc phòng toàn dân, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tại buổi họp báo, Trung tướng, PGS.TS. Trần Vi Dân - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Cục trưởng Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử công an - cho biết, cuốn sách “Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân - Sáng ngời tư cách người công an cách mạng” gồm 766 trang, khổ sách 24cm x 16cm, gồm 80 bài viết, bài phát biểu, bài trả lời phỏng vấn cùng với 71 bức ảnh phản ánh sinh động các chuyến thăm và làm việc ở Công an các đơn vị, địa phương, địa bàn cơ sở của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm trong thời gian đồng chí giữ cương vị Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

Trao đổi với các cơ quan thông tấn, báo chí tại buổi họp báo, ban tổ chức đã làm rõ thêm về các nội dung cốt lõi của cuốn sách cũng như những thuận lợi, khó khăn trong quá trình thực hiện biên tập, xuất bản cuốn sách.