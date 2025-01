Công bố các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

TPO - Ngày 21/1, Tổng Thư ký Quốc hội thông tin, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Đặng Xuân Phong. Theo đó, ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc sẽ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đến Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc.

Trước đó, ngày 11/1, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành cũng phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với bà Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, kể từ ngày 2/1/2025.

Cùng với đó, Ủy ban Thường vụ đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An. Theo đó, nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu bà Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Nghệ An.

Cũng trong thời gian này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy kể từ ngày 26/12/2024.

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành cũng đã phê chuẩn kết quả bầu bà Đặng Thị Ngọc Mai, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Long An giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Long An, nhiệm kỳ 2021 - 2026 kể từ ngày 10/12/2024.