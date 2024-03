Quân đội Nga tung video phá hủy thêm một 'siêu tăng' Abrams của Mỹ

TPO - Hãng Sputnik (Nga) ngày 28/3 đưa tin quân đội nước này đã loại bỏ thêm một xe tăng Abrams gần Avdiivka.

Theo Thống đốc Vùng Oryol Andrei Klychkov, lực lượng đặc nhiệm Nga đã phá hủy thành công một xe tăng Abrams của Mỹ gần Avdiivka trong quá trình tiến công.

"Kể từ những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự, chúng tôi đã liên tục tương tác với các lực lượng Nga, bao gồm cả các chiến binh của lữ đoàn đặc nhiệm. Gần đây, chúng tôi đã đến thăm lữ đoàn cận vệ số 3 và tặng họ một chiếc xe bọc thép. Hôm nay, họ đã phá hủy một xe tăng Abrams của Mỹ gần Avdiivka", Thống đốc Klychkov viết.

Ông Klychkov cho biết xe tăng Mỹ bị phá hủy gần thị trấn Berdychi. Quân đội Nga cũng đã chia sẻ đoạn video về khoảnh khắc máy bay không người lái tấn công Abrams.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc xe tăng Abrams thứ năm do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. "Đối phương đã mất tới ba xe tăng, trong đó có một xe Abrams do Mỹ sản xuất, hai xe chiến đấu bộ binh, chín xe hơi, cũng như hai khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và hai khẩu pháo D-30", trích thông báo.

Bộ cho biết thêm rằng tại khu vực Avdiivka, các đơn vị Nga đã cải thiện vị trí trên tiền tuyến và đẩy lùi bảy cuộc phản công của các nhóm tấn công thuộc Lữ đoàn cơ giới 47, 53 và 59 của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu định cư Tonenkoye, Berdychi và Pervomaiskoye ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu ngày 20/3 thông báo quân đội Nga đã loại bỏ thành công bốn xe tăng Abrams kể từ đầu năm 2024.

Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine 31 xe tăng M1 Abrams vào tháng 1/2023, vài tháng trước cuộc phản công của Ukraine. Tuy nhiên phải đến giữa tháng 10, việc chuyển giao xe tăng Abrams cho Ukraine mới hoàn tất.

Theo RT, xe tăng Abrams mới chỉ xuất hiện trên chiến trường từ cuối tháng Hai. Một số chuyên gia phương Tây suy đoán rằng Kiev đang để dành chúng cho một cuộc tấn công lớn, hoặc không muốn đẩy chúng vào hàng phòng ngự vững chắc của Nga trong điều kiện thời tiết và địa hình khắc nghiệt.

Minh Hạnh