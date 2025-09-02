Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

Google News

Quá trình biến đổi Penthouse từ phong cách Tân cổ điển sang hiện đại

Thúy Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Câu chuyện cải tạo căn hộ Penthouse không dừng lại ở việc thay đổi thẩm mỹ, mà còn là hành trình biến một không gian cũ kỹ trở thành nơi thật sự phù hợp với cách sống hiện đại, tiện nghi và cá nhân hóa.

Chủ nhà khi vừa nhận căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư tại Long Biên đã lập tức mong muốn cải tạo lại toàn bộ bởi thiết kế tân cổ điển nặng nề. Hiện trạng căn hộ bị ngăn chia quá nhiều phòng, thiếu sự kết nối giữa các không gian. Trong diện tích 155m², anh chị cảm thấy thiếu chỗ để thở.

07.jpg
01.jpg
04.jpg

KTS không cố gắng làm mới mọi thứ theo kiểu gây ấn tượng, mà bắt đầu từ việc gỡ bỏ những gì không cần thiết. Toàn bộ khu sinh hoạt chung được mở rộng, các bức tường thừa được loại bỏ để ánh sáng và không khí có thể luân chuyển mạch lạc hơn. Một khoảng sảnh nhỏ được thêm vào ở lối vào, vừa để tạo cảm giác chào đón, vừa giúp phân định không gian trong ngoài một cách nhẹ nhàng.

08.jpg
khu-bep-3.jpg
khu-bep-4.jpg
khu-bep-5.jpg
09.jpg
27-4094.jpg

Gia chủ băn khoăn: khu thờ phải riêng tư, không lộ diện, nhưng vẫn thể hiện sự trang nghiêm. KTS tách riêng một khoảng, xử lý trần và vật liệu để giữ cho khu vực này đủ yên tĩnh, đồng thời hài hòa với tổng thể căn hộ.

12-2529.jpg
13-8526.jpg
30-3648.jpg

Không gian mới không đi theo xu hướng “càng nhiều càng tốt”, mà hướng đến việc sử dụng đủ. Các bức tranh treo ở phòng khách được chọn kỹ, mang hình ảnh quen thuộc của Hà Nội. Những hình ảnh ấy không chỉ gợi cảm giác thân quen, mà còn như một nhịp nối giữa căn hộ sang trọng hiện đại với ký ức phố thị nhẹ nhàng và gần gũi. Khu bàn ăn kết nối trực tiếp với logia lớn, tạo cảm giác mở rộng và thoáng sáng. Phần logia phía sau được chia lại cho hợp lý, có góc giặt, có chỗ để đồ, và cả lối đi chung phục vụ hai phòng ngủ.

28-1419.jpg
khu-bep-13.jpg
11-7657.jpg
15-6158.jpg
20-3774.jpg
22-26.jpg

Căn hộ sau cải tạo không còn giữ dáng dấp cũ kỹ ban đầu, mà được định hình lại với tinh thần cá nhân hóa rõ ràng và thẩm mỹ cân bằng. Mọi chi tiết từ mặt bằng, ánh sáng, công năng đến cảm xúc sử dụng đều được xử lý vừa đủ. Không gian trở nên nhẹ nhàng, trang nhã và đúng với mong muốn của anh chị: yên tĩnh, linh hoạt và gắn kết.

phong-ngu-master-1.jpg
phong-ngu-master-3.jpg
phong-ngu-master-6.jpg
phong-ngu-master-8.jpg
phong-ngu-con-1.jpg
phong-ngu-con-2.jpg
Thúy Hiền
KTS Lê Hoàng Tôn
#Penthouse #biến đổi phong cách #Tân cổ điển #hiện đại #cải tạo căn hộ #thiết kế nội thất #sống hiện đại

Cùng chuyên mục