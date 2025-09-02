Quá trình biến đổi Penthouse từ phong cách Tân cổ điển sang hiện đại

TPO - Câu chuyện cải tạo căn hộ Penthouse không dừng lại ở việc thay đổi thẩm mỹ, mà còn là hành trình biến một không gian cũ kỹ trở thành nơi thật sự phù hợp với cách sống hiện đại, tiện nghi và cá nhân hóa.

Chủ nhà khi vừa nhận căn hộ penthouse nằm trên tầng cao nhất của khu chung cư tại Long Biên đã lập tức mong muốn cải tạo lại toàn bộ bởi thiết kế tân cổ điển nặng nề. Hiện trạng căn hộ bị ngăn chia quá nhiều phòng, thiếu sự kết nối giữa các không gian. Trong diện tích 155m², anh chị cảm thấy thiếu chỗ để thở.

KTS không cố gắng làm mới mọi thứ theo kiểu gây ấn tượng, mà bắt đầu từ việc gỡ bỏ những gì không cần thiết. Toàn bộ khu sinh hoạt chung được mở rộng, các bức tường thừa được loại bỏ để ánh sáng và không khí có thể luân chuyển mạch lạc hơn. Một khoảng sảnh nhỏ được thêm vào ở lối vào, vừa để tạo cảm giác chào đón, vừa giúp phân định không gian trong ngoài một cách nhẹ nhàng.

Gia chủ băn khoăn: khu thờ phải riêng tư, không lộ diện, nhưng vẫn thể hiện sự trang nghiêm. KTS tách riêng một khoảng, xử lý trần và vật liệu để giữ cho khu vực này đủ yên tĩnh, đồng thời hài hòa với tổng thể căn hộ.

Không gian mới không đi theo xu hướng “càng nhiều càng tốt”, mà hướng đến việc sử dụng đủ. Các bức tranh treo ở phòng khách được chọn kỹ, mang hình ảnh quen thuộc của Hà Nội. Những hình ảnh ấy không chỉ gợi cảm giác thân quen, mà còn như một nhịp nối giữa căn hộ sang trọng hiện đại với ký ức phố thị nhẹ nhàng và gần gũi. Khu bàn ăn kết nối trực tiếp với logia lớn, tạo cảm giác mở rộng và thoáng sáng. Phần logia phía sau được chia lại cho hợp lý, có góc giặt, có chỗ để đồ, và cả lối đi chung phục vụ hai phòng ngủ.

Căn hộ sau cải tạo không còn giữ dáng dấp cũ kỹ ban đầu, mà được định hình lại với tinh thần cá nhân hóa rõ ràng và thẩm mỹ cân bằng. Mọi chi tiết từ mặt bằng, ánh sáng, công năng đến cảm xúc sử dụng đều được xử lý vừa đủ. Không gian trở nên nhẹ nhàng, trang nhã và đúng với mong muốn của anh chị: yên tĩnh, linh hoạt và gắn kết.