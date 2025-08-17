“Pre-fresh”: Công thức giúp teen 2K7 biến kỳ nghỉ hè thành bàn đạp cho hành trình lớn

HHTO - Cánh cửa phòng thi khép lại, 12 năm đèn sách chính thức về đích. Trên tay các sĩ tử 2K7 là tấm vé "tự do" quý giá, nhưng đi kèm là cảm giác trống rỗng và hoang mang. Ba thế hệ Gen Z chia sẻ công thức "pre-rresh" - bí quyết biến kỳ nghỉ Hè cuối cùng thành bước đệm hoàn hảo cho "trường đời".

"Check-in" cảm xúc 2K7

"Nhẹ lòng", "nuối tiếc", "xúc động" - đó là những gì Hoàng Vũ (2007) cảm nhận ngay sau khi đặt bút cho bài thi cuối cùng. 12 năm chạy trên một "đường ray" định sẵn bỗng chốc dừng lại, cảm giác tự do ùa đến nhưng cũng mang theo một khoảng chơi vơi khó gọi tên.

Hoàng Vũ - chủ kênh TikTok "Nô Lệ Toán Học﻿".

Hoàng Vũ kể: "Giai đoạn refresh này mình chỉ loanh quanh ở nhà, thấy hơi trống rỗng và nghĩ về chặng đường phía trước. Hồi hộp có, âu lo có vì biết sắp tới mình phải sống đúng với bản thân hơn, thử những điều từng ngại và bước ra một thế giới rộng hơn".

Cảm xúc của Hoàng Vũ cũng là tâm trạng chung của nhiều 2K7 lúc này. Khoảng trống ấy không tiêu cực, mà là khoảng lặng cần thiết - dấu hiệu cho thấy bạn đã sẵn sàng cho một chương mới. Vấn đề là: lấp đầy nó bằng cách nào mới thật sự đáng giá.

Cạm bẫy "tự do" và bài học kỷ luật

Khi không còn tiếng chuông báo thức hay lời nhắc của ba mẹ, "tự do" dễ biến thành một cái bẫy ngọt ngào. Đó là trải nghiệm mà Phạm Ngọc Duy (2006) đã phải trả giá trong năm đầu tiên rời nhà.

Lên đại học, Ngọc Duy nhận ra thử thách lớn nhất là giữ kỷ luật cho bản thân. Cậu bắt đầu ngủ lúc 2:00 sáng, có hôm đi chơi đến 5:00 mới về, nhiều ngày bỏ bữa hoặc ngủ tới trưa. Sự buông thả nhanh chóng kéo theo những vấn đề về sức khỏe và tinh thần. Nhận ra mình đang "trượt dài", cậu bạn 2K6 buộc phải tự đặt ra giới hạn và chỉnh đốn lại nề nếp.

Hành trình tìm lại kỷ luật của Ngọc Duy không hề dễ dàng, nhưng kết quả lại vô cùng xứng đáng. "Sau một thời gian rèn luyện, mình đã hình thành thói quen tự quản lý và thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều", Duy nói. Câu chuyện của cậu bạn 2K6 cho thấy: Tự do chỉ thực sự "hời" khi nó đi kèm với tự giác. Kỷ luật không phải là sự gò bó, mà là công cụ để bảo vệ chính bản thân mình trước những cám dỗ của môi trường mới.



Nâng cấp kỳ nghỉ hè với công thức "pre-fresh"

Vậy làm sao để tận hưởng tự do mà không rơi vào "bẫy" buông thả? Nguyễn Viết Tiền (2005) gợi ý một công thức thú vị: "pre-fresh".

Sau lớp 12, chàng sinh viên Kinh tế gần như "all-in" cho việc nghỉ ngơi và giải trí. Nhưng khi bước chân vào đại học, Viết Tiền nhận ra nếu lúc đó tranh thủ rèn kỹ năng mềm hay học thêm ngoại ngữ, bản thân đã có thể vào giảng đường với tâm thế tự tin hơn.

Nguyễn Viết Tiền - sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân﻿.

Từ trải nghiệm này, Tiền đúc kết "pre-fresh" - sự kết hợp thông minh giữa "refresh" (nghỉ ngơi, nạp năng lượng) và "pre-freshman" (chuẩn bị cho hành trình tân sinh viên). Thay vì nghỉ ngơi thụ động, 2K7 hoàn toàn có thể "nâng cấp" kỳ nghỉ Hè của mình.

"Pre-fresh" không đồng nghĩa với việc lao đầu vào học thêm. Đó có thể là xem phim không phụ đề để luyện ngoại ngữ, tham gia câu lạc bộ thể thao để tăng sức bền, hoặc thử một khóa online ngắn về kỹ năng mình yêu thích. Vừa "chill" vừa nâng cấp - đó mới là cách tận dụng mùa Hè hiệu quả.

Nguyễn Viết Tiền - Á Quân 1 trong King and Queen AEP NEU 2023, đại sứ truyền thông cho nhiều sự kiện NEU Concert 2024: FUNDORA, Take One 2024...

Cuối cùng, tấm vé "tự do" sau 12 năm không chỉ mở ra một kỳ nghỉ, mà còn trao cho mỗi bạn 2K7 quyền lớn nhất: tự thiết kế hành trình của mình. Như cách "anh trai năm 3" Nguyễn Viết Tiền chia sẻ: "Hãy coi bản thân là CEO của chính cuộc đời mình".

Đó không chỉ là lời khuyên, mà là cách nghĩ của một người đã chuyển từ "hành khách" sang "cơ trưởng" trên chuyến bay vào đời. Hành trình ấy không có bản đồ sẵn, và công thức "pre-fresh" chỉ là một gợi ý. Còn đường bay, đích đến - tất cả nằm ở sự lựa chọn và bản lĩnh của chính các bạn trẻ.