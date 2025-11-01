Pi Group và Minh Phúc ‘bắt tay’ phân phối Đô thị số Picity

Trong khuôn khổ Lễ Ký kết Hợp tác Chiến lược – Kiến tạo Đô thị số Picity do Pi Group tổ chức tại Khách sạn Hilton Saigon, Công ty TNHH Truyền thông và TMDV Minh Phúc đã chính thức được công bố là Đối tác phân phối chiến lược.

Đây là một bước tiến quan trọng, minh chứng cho mối quan hệ đồng hành chiến lược giữa hai doanh nghiệp uy tín, cùng chung mục tiêu định hình chuẩn sống mới – Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế.

Minh Phúc: Năng lực, Sức trẻ và Uy tín

Minh Phúc là đơn vị quy tụ đội ngũ nhân sự trẻ, năng động, được dẫn dắt bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm. Đơn vị này đã xây dựng được nền tảng năng lực vững chắc, thể hiện qua quy trình làm việc chuyên nghiệp và khả năng triển khai linh hoạt.

Trên thị trường, hiện Minh Phúc đang là đối tác tin cậy, đồng hành cùng nhiều chủ đầu tư hàng đầu tại Việt Nam trong việc phát triển và triển khai các dự án quy mô, khẳng định uy tín và vị thế của mình trên thị trường.

Minh Phúc chính thức trở thành đối tác phân phối chiến lược Đô thị số Picity.

Với triết lý phát triển “Lấy cư dân làm trung tâm – Lấy chất lượng làm nền tảng – Lấy công nghệ làm động lực phát triển”, Pi Group đã và đang tiên phong trong hành trình kiến tạo mô hình Đô thị số Picity, nơi công nghệ trở thành hạ tầng lõi giúp nâng tầm trải nghiệm sống và vận hành đô thị hiện đại.

Pi Group hợp tác với các thương hiệu hàng đầu thế giới, đồng kiến tạo Đô thị số Picity.

Đô thị số Picity được phát triển trên ba trụ cột chiến lược: Vận hành toàn diện bằng công nghệ AI – IoT – Blockchain, giúp đảm bảo an ninh, minh bạch và tối ưu hóa dịch vụ cư dân. Hệ tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, mang đến không gian sống – nghỉ dưỡng – tái tạo năng lượng ngay giữa lòng đô thị. Đồng bộ thiết bị từ các thương hiệu toàn cầu như Otis (Mỹ), ABB (Thụy Sĩ), Osram (Đức), Imudex (Đức), Grohe (Đức), Adel (Mỹ) và Keenon Robotics (Trung Quốc) – bảo chứng cho chất lượng và đẳng cấp quốc tế của toàn bộ dự án.

Hợp lực lan tỏa giá trị Đô thị số Picity

Trong hệ thống hơn 40 đại lý phân phối được Pi Group trao chứng nhận hợp tác chiến lược, Minh Phúc được đánh giá cao về năng lực triển khai, hiệu quả tổ chức bán hàng và khả năng tư vấn chuyên sâu cho phân khúc cao cấp. Với vai trò là đối tác chiến lược, Minh Phúc không chỉ thực hiện nhiệm vụ phân phối sản phẩm, mà còn là cầu nối truyền tải tầm nhìn và giá trị thương hiệu Picity đến khách hàng thông qua dịch vụ tư vấn chuẩn mực và trải nghiệm thực tế.

Hơn 40 đại lý cam kết đồng hành cùng Pi Group trong hành trình lan tỏa giá trị Đô thị số Picity đến khách hàng.

Sự hợp tác giữa Pi Group và Minh Phúc là sự kết nối giữa tầm nhìn kiến tạo đô thị số và năng lực triển khai thị trường chuyên nghiệp, tạo nên sức mạnh cộng hưởng bền vững. Minh Phúc cam kết đồng hành cùng Pi Group trong hành trình lan tỏa giá trị của Đô thị số tiện ích 5 sao chuẩn quốc tế, góp phần định hình phong cách sống mới cho cộng đồng cư dân hiện đại.

Trong giai đoạn hợp tác, hai bên sẽ đồng hành triển khai các dự án tiêu biểu mang dấu ấn “Đô thị số Picity”, bao gồm: Picity Sky Park với phân khu cao cấp SkyZen trên trục Phạm Văn Đồng và Picity Central Park – dự án trọng điểm ra mắt Quý I/2026, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của đô thị số TP.HCM.

Sự đồng hành giữa Pi Group và Minh Phúc không chỉ là bước tiến trong hợp tác kinh doanh, mà còn là sự hội tụ của tầm nhìn và giá trị – nơi mỗi sản phẩm Picity được phân phối đến tay khách hàng đều mang theo chuẩn mực quốc tế về chất lượng, công nghệ và trải nghiệm sống.

Hai doanh nghiệp cùng hướng đến mục tiêu kiến tạo những không gian sống thông minh, an toàn và bền vững, góp phần nâng cao chất lượng đô thị Việt Nam trong kỷ nguyên số.