Phường Hóa An báo cáo vụ nghĩa trang 'mọc' giữa thành phố ở Đồng Nai

TPO - Qua kiểm tra, chính quyền địa phương yêu cầu các chủ đất phải tháo dỡ các nhà mộ (chưa chôn cất) vi phạm, trả lại nguyên trạng đất.

Liên quan đến vụ xây dựng nghĩa trang trái phép tại phường Hóa An (TP Biên Hòa), Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đã yêu cầu UBND thành phố Biên Hòa, Công an thành phố Biên Hòa điều tra làm rõ, báo cáo hướng xử lý.

Bước đầu, UBND phường Hóa An đã có báo cáo về vụ việc này. Theo UBND phường Hóa An, sau khi nhận được thông tin phản ánh về việc xây huyệt mộ, nhà mồ trên thửa đất số 364 và thửa đất 447, tờ bản đồ số 30, khu phố An Hòa, phường Hóa An với tổng diện tích 2,5 ha, UBND phường đã tiến hành kiểm tra, rà soát.

Bước đầu, chính quyền địa phương xác định, tổng diện tích mộ, nhà mộ trên 2 thửa đất là khoảng 1,2 ha với khoảng 3.000 ngôi mộ đã chôn cất.

Tại thửa đất số 364 và một phần thửa đất số 447 với diện tích khoảng 8.000m2 trước đây là nghĩa địa của làng, dân địa phương có người thân chết sẽ được chôn cất tại đây. Phần diện tích này là đất công địa phương đang quản lý và hiện trạng đã chôn mộ phần kín thửa đất.

Phần diện tích khoảng 4.000m2 là một phần thửa đất số 447 thuộc quản lý, sử dụng của gia tộc bà Võ Thị Ánh Lang, ông Võ Thành Long (hai chị em ruột) và ông Nguyễn Văn Tông. Trên đất này có chôn mộ thân tộc, người thân trong gia đình của bà Lang, ông Long và ông Tông.

Phần diện tích còn lại khoảng 13.000m2 hiện trạng là đất trống, không tiếp giáp khu vực nghĩa địa làng, khu vực chôn cất mồ mả gia tộc của ông Long, ông Tông.

Sau khi rà soát, ngày 25/7, UBND phường Hóa An đã có buổi làm việc với những người sử dụng đất nói trên. Những người này cho biết, do khu vực đất của các gia đình nằm giữa, tiếp giáp giữa 2 khu nghĩa địa, trên đất đã chôn mồ mả ông bà, người thân trong gia tộc. Do khu đất không thể sử dụng vào mục đích khác được nên đối với các vị trí trống, các hộ tạo điều kiện cho các gia đình có người mất được chôn cất và xây mộ tại đây.

Do vậy, chủ đất thực hiện việc bán đất, cho xây huyệt mộ trên đất, không thông báo sự việc đến cơ quan chức năng địa phương. Số tiền nhận được từ việc xây dựng mộ trên đất là tự phân chia với nhau.

Theo UBND phường Hóa An, qua rà soát, việc xây mộ, nhà mộ trên thửa đất số 364 và một phần thửa đất 447 là đất có mục đích sử dụng làm nghĩa địa. Trên đất đã có mồ mả gia tộc của các hộ dân tồn tại từ lâu. Việc xây dựng mộ phần theo các phong tục tập quán, do nhận thức hạn chế về pháp luật nên đã thực hiện như nêu trên. Đến nay, địa phương chưa nhận được phản ánh có trường hợp phân lô hay bảo kê thực hiện.

Sau khi làm việc với các chủ đất, UBND phường đã yêu cầu đối với bà Võ Thị Ánh Lang và ông Võ Thành Long do các ngôi mộ trên đã chôn cất từ lâu và không còn mua bán huyệt mộ nữa nên phải giữ nguyên hiện trạng và thực hiện việc di dời theo lộ trình của UBND tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Tông và ông Lưu Văn Sơn cam kết, đối với các phần mộ (khoảng 26 cái) đã xây kim tĩnh, chưa chôn cất phải thực hiện việc tháo dỡ trả lại hiện trạng đất trong thời gian 60 ngày kể từ ngày 26/7.

Đối với các nhà mộ (mộ đôi) đã chôn 1 mộ, còn 1 phần đất sinh phần phải liên hệ với gia đình người sinh phần, thông báo việc không được chôn cất tại đây.

UBND phường Hóa An sẽ tiếp tục kiểm tra, rà soát, thống kê, đồng thời giám sát việc thực hiện nội dung cam kết khắc phục của các cá nhân có liên quan.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương tiếp tục xác minh, phát hiện các trường hợp vi phạm và sẽ xử lý theo quy định.