Hàng nghìn người đội mưa rước lễ Nghinh Ông tại Cần Giờ

Đúng 10h, kiệu Nghinh Ông được đưa lên ghe chủ đến “tam giang khẩu” và lễ Nghinh Ông trên biển diễn ra. Các nghi lễ do Ban quý tế (là những bô lão lớn tuổi được ngư dân bầu ra) thực hiện. Khởi đầu cho lễ cúng Ông trên biển là ba hồi trống vang lên, sau đó hai bô lão đứng ra chủ trì lễ rước Ông trên biển. Mâm cỗ lúc này được đặt thêm xôi, thịt heo sống, sớ cầu an, gạo, muối và giấy tiền (vàng mã). Nghi thức lễ gồm lễ thượng hương (thắp hương), lễ chầu rượu (hai bô lão thắp hương và vái ba vái, ba lạy), lễ đọc sớ (do một bô lão đọc sớ, sau khi đọc xong thì đốt và rải tro xuống biển), lễ đại điền (lễ dâng trà theo tục lệ cổ truyền của người Việt).

Sau khi lễ dâng trà kết thúc, đoàn ghe Nghinh Ông quay đầu hướng về đất liền, một bô lão được cử ra đốt giấy tiền và sớ cầu an của ngư dân gửi đến Ông với ước mong mang điềm phước lành về cho họ. Tiếp đó là vãi gạo, muối xuống biển, như một hình thức tỏ lòng cảm ơn đối với những oan hồn, binh tôm tướng cá (do người dân tưởng tượng và tin rằng đi hộ tống Ông). Đến khi đoàn ghe thuyền rước kiệu Ông gần cập bờ, đoàn ghe thuyền di chuyển thành một vòng tròn trong tiếng trống, chiêng vang dội cộng với tiếng reo hò của ngư dân tạo nên một không khí sôi động, mừng Ông đã từ ngoài khơi trở về với đất liền và đây cũng là nghi lễ ra mắt chào quan khách.