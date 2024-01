Phục hồi giải quyết nguồn tin tội phạm liên quan Giám đốc Sở KH&CN Quảng Ngãi

TPO - Từ đơn tố cáo của công dân, cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện hành vi thông thầu, gian lận trong việc mua sắm các thiết bị máy móc. Qua đó, quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh này.

Từ nguồn tin tố giác tội phạm, phát hiện vụ thông thầu

Ngày 2/1, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa có quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan đến Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh này.

Theo đó, tháng 1/2023, Cơ quan CSĐT có thông báo về việc tiếp nhận tố giác tội phạm. Trong nội dung tố giác nêu: “Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH&CN có hành vi vi phạm trong quản lý nhà nước từ năm 2017 đến tháng 7/2022 đối với 36 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, triển khai tại các đơn vị địa phương ở Quảng Ngãi, gây thiệt hại ngân sách nhà nước khoảng 40 tỷ đồng.

Căn cứ các quy định tại bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi thụ lý và giải quyết đơn tố giác này.

Đến tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT thông báo kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm. Theo đó, từ nguồn tin tố giác này, cơ quan điều tra phát hiện vụ thông thầu.

Cụ thể, trong quá trình tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm máy móc thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ (nay là Trung tâm Ứng dụng và dịch vụ khoa học công nghệ Quảng Ngãi), Công ty THHH sản xuất thương mại H.V. do ông N.T.V. làm giám đốc đã có hành vi thông thầu với các đơn vị tham gia dự thầu, đơn vị báo giá và gian lận trong quá trình lập hồ sơ dự thầu nhằm mục đích trúng gói thầu trên.

Hành vi sai phạm của ông N.T.V. và các cá nhân liên quan có dấu hiệu của tội phạm. Tuy nhiên, để có căn cứ xác định thiệt hại ngân sách trong việc thực hiện gói thầu trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có yêu cầu định giá tài sản đối với các máy móc, thiết bị của gói thầu trên. Nhưng do chưa có kết quả, do đó tháng 5/2023, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với vụ việc này.

Đến ngày ngày 14/12/2023, Cơ quan CSĐT thông báo về nội dung kết luận định giá tài sản. Theo đó, tổng giá trị tài sản thuộc gói thầu mua sắm máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Thông tin và ứng dụng khoa học công nghệ (thời điểm định giá năm 2018) là gần 2 tỷ đồng.

Căn cứ bản kết luận định giá tài sản, Cơ quan CSĐT quyết định phục hồi điều tra theo tố giác về tội phạm của một công dân đối với ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH&CN có hành vi sai phạm trong quản lý Nhà nước, đối với việc thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, mua sắm trang thiết bị máy móc cho Trung tâm Thông tin và Ứng dụng khoa học - công nghệ Quảng Ngãi. Quyết định đã được gửi đến Viện KSND tỉnh.

Tham mưu mua sắm rồi 'đắp chiếu' thiết bị

Ngoài điều tra hành vi thông thầu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa ký ban hành kết luận nội dung tố cáo ông Nguyễn Văn Thành liên quan hàng loạt sai phạm khác. Như vậy, chỉ trong tháng 12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành 2 kết luận các nội dung tố cáo liên quan đến ông Nguyễn Văn Thành.

Cụ thể, nội dung tố cáo Giám đốc Sở tỉnh KH&CN chưa tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định giao quyền sử dụng đối với tài sản là kết quả của 35 nhiệm vụ khoa học và công nghệ; chưa kiểm tra, giám sát, yêu cầu tổ chức được giao quyền sử dụng tài sản, báo cáo đánh giá hiệu quả việc ứng dụng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu, là tố cáo đúng.

Ông Nguyễn Văn Thành tham mưu chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quyết định triển khai thực hiện 6 dự án, nhiệm vụ KH&CN trùng lặp về nội dung nghiên cứu. Việc Sở KH&CN tham mưu chủ tịch tỉnh quyết định phê duyệt triển khai 3 nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh nêu trên có trùng lặp về nội dung là không đúng quy định. Như vậy, việc công dân tố cáo 3 dự án nêu trên có trùng lặp nội dung là tố cáo đúng. Trách nhiệm thuộc về ông Nguyễn Văn Thành.

Ông Thành lập một số nội dung của đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ; nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; lập dự toán và thanh quyết toán; chuyển giao đánh giá hiệu quả đối với 9 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh vi phạm quy định của nhà nước…

Ngoài ra, kết luận nêu ông Nguyễn Văn Thành có hàng loạt vi phạm trong việc tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh giao trực tiếp 22 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, thực hiện trong giai đoạn 2016-2021; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách trên địa bàn tỉnh, không đúng quy định của pháp luật.

Ông Thành còn tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định đầu tư, mua sắm trang thiết bị cho Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học nhưng không sử dụng gây lãng phí tiền ngân sách nhà nước…

Trước đó, ngày 13/12/2023, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh đã ký thông báo kết luận 3 nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Thành. Trong đó, 3 nội dung tố cáo đều đúng một phần. Với các vi phạm được nêu, trách nhiệm thuộc về cá nhân ông Thành và các cá nhân là thành viên Hội đồng KH&CN có liên quan.

Từ đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ông Nguyễn Văn Thành có bản kiểm điểm trách nhiệm đối với các vi phạm đã chỉ ra tại kết luận nội dung tố cáo, gửi Sở Nội vụ.

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở KH&CN xác định cụ thể từng thành viên tham gia các Hội đồng KH&CN để kiểm điểm trách nhiệm hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kiểm điểm trách nhiệm. Đôn đốc, tiếp nhận bản kiểm điểm và chủ trì tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Thành theo quy định của pháp luật về xử lý cán bộ, công chức.

Tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 (diễn ra ngày 13/11) đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 26 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Quảng Ngãi bầu. Ông Nguyễn Văn Thành - Giám đốc Sở KH&CN có số phiếu tín nhiệm cao thấp nhất (16/51, tỷ lệ 31,37%), phiếu tín nhiệm 29/51 (tỷ lệ 56,86), phiếu tín nhiệm thấp 5/51 (tỷ lệ 9,8%). Đây là số phiếu phản ánh đúng thực tế sự tín nhiệm của các đại biểu HĐND dành cho ông Thành trong quá trình điều hành Sở KH&CN.