Phú Thọ sẽ tuyển dụng đặc cách giáo viên mầm non hợp đồng lâu năm

TPO - Phú Thọ sẽ tuyển dụng đặc cách toàn bộ giáo viên mầm non hợp đồng từ 2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, thuộc diện được điều chỉnh bởi công văn 5378 ngày 5/11/2019 của Bộ Nội vụ, theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Theo nguồn tin của phóng viên Tiền Phong, tại Hội nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ Phú Thọ hôm qua 31/7, Ban thường vụ tỉnh uỷ Phú Thọ đã cho ý kiến, chỉ đạo về việc tuyển dụng giáo viên mầm non năm 2023 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thay mặt Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Minh Châu phát biểu kết luận Hội nghị về nội dung này. Theo đó, tỉnh Phú Thọ sẽ thực hiện tuyển dụng đặc cách đối với giáo viên mầm non có hợp đồng từ ngày 31/12/2015 trở về trước, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đây là những giáo viên mầm non thuộc diện được tuyển dụng đặc cách theo chủ trương của Bộ Chính trị, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và đã được Bộ Nội vụ hiện thực hoá bằng công 5378 ngày 5/11/2019 gửi Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành.

Hiện nay Phú Thọ có 896 giáo viên mầm non hợp đồng diện này nhưng số lượng biên chế giáo viên mầm non của Phú Thọ do Bộ Nội vụ giao năm 2023 chỉ có 816 chỉ tiêu, như vậy còn hụt 80 chỉ tiêu. Về vấn đề này, Bí thư tỉnh uỷ Bùi Minh Châu yêu cầu cơ quan chức năng của Phú Thọ đề nghị với Bộ Nội vụ có thể xin được ứng trước chỉ tiêu của năm 2024.

Nếu được cơ quan có thẩm quyền đồng ý về số lượng chỉ tiêu này, tinh thần là Phú Thọ ngay trong năm nay sẽ tuyển dụng đặc cách toàn bộ số giáo viên mầm non hợp đồng có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ năm 2015 trở về trước trên địa bàn toàn tỉnh, đáp ứng được các tiêu chuẩn về nghề nghiệp, sức khoẻ, yêu cầu công việc, theo đúng chủ trương của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, báo Tiền Phong đăng tải loạt bài viết liên quan việc tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non năm 2023 của tỉnh Phú Thọ. Theo đó, ngay sau khi Bộ Nội vụ có công văn 5378, từ năm 2019 đến nay, nhiều tỉnh thành thực hiện tuyển dụng đặc cách cho hàng vạn giáo viên trong khi Phú Thọ thì chưa.

Mặc dù vậy, khi được giao hơn 800 chỉ tiêu biên chế giáo viên mầm non 2023, Sở Nội vụ tỉnh Phú Thọ lại tham mưu cho UBND tỉnh tuyển dụng bằng phương thức xét tuyển mà không hề đả động đến công văn 5378 của Bộ Nội vụ. Ngay sau đó, nhiều giáo viên mầm non hợp đồng đã viết tâm tư đến nhiều cơ quan trung ương và cả UBND tỉnh Phú Thọ với mong muốn tỉnh Phú Thọ thực hiện công văn 5378 của Bộ Nội vụ, đảm bảo quyền lợi cho họ- những giáo viên mầm non nghèo khó dù đứng lớp tới 10 năm nhưng thu nhập chỉ từ 2,8 đến 3,5 triệu đồng/ tháng.