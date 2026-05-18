Phú Thọ: Danh tính 5 học sinh trong vụ tai nạn đuối nước được xác nhận

HHTO - Chiều 18/5, một vụ đuối nước đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại khu vực ven sông Lô, thuộc địa phận thôn Yên Kiều, xã Sông Lô, khiến 5 học sinh tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 18/5, một nhóm học sinh rủ nhau ra khu vực bờ sông Lô, thuộc địa phận xã Tứ Yên (huyện Sông Lô cũ), Phú Thọ để tắm. Trong lúc tắm sông, 5 học sinh không may gặp sự cố, bị nước cuốn dẫn đến đuối nước.

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Chủ tịch UBND xã Sông Lô cho biết, khoảng 15h45', UBND xã nhận được tin báo từ lực lượng Công an xã về việc nhiều trường hợp nghi bị đuối nước tại khu vực ven sông Lô thuộc thôn Yên Kiều.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng công an, dân quân cùng người dân khẩn trương tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh Đức Hoàng/ TPO)

Danh tính các học sinh được xác định gồm: N.T.L. (SN 2013, trú tại thôn Yên Kiên); B.X.N., N.M.Q., N.C.T., N.V.T. (đều SN 2012, trú tại thôn Yên Phú).

Đến cuối chiều cùng ngày, thi thể của cả 5 học sinh đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân và hỗ trợ mỗi gia đình 20 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Đồng thời, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát, tăng cường các biện pháp phòng, chống đuối nước trên địa bàn, đặc biệt tại các khu vực sông, suối tiềm ẩn nguy hiểm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ.

Vụ việc đau lòng thêm một lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ đuối nước ở trẻ em trong dịp Hè. Nhiều khu vực ao hồ, sông suối dù tiềm ẩn rủi ro lớn nhưng vẫn thiếu biển cảnh báo, rào chắn hoặc sự giám sát của người lớn.

Các chuyên gia khuyến cáo gia đình, nhà trường cần tăng cường trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống dưới nước cho trẻ, đồng thời quản lý chặt chẽ hơn trong thời gian nghỉ hè để hạn chế những tai nạn thương tâm tương tự.