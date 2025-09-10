Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ đột quỵ cao gấp đôi người trong độ tuổi sinh sản

Hà Thu

TPO - Nồng độ estrogen đóng vai trò quan trọng. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ đột quỵ thấp hơn, trong khi phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ đột quỵ cao gấp khoảng hai lần trong vòng một thập kỷ sau mãn kinh.

Một nghiên cứu mới cho thấy những phụ nữ cắt bỏ tử cung và/hoặc cắt bỏ buồng trứng hai bên có nguy cơ đột quỵ cao hơn so với những người không phẫu thuật.

4-8279.jpg
Phẫu thuật tử cung tiềm ẩn những rủi ro về lâu dài

Đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ ba và là nguyên nhân gây tàn tật đứng thứ tư trên toàn thế giới, là một thách thức đáng kể đối với sức khỏe cộng đồng. Do đó, những nỗ lực phòng ngừa liên tục nhằm giải quyết các yếu tố nguy cơ có thể thay đổi là rất cần thiết để giảm gánh nặng của căn bệnh này.

Phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ đột quỵ cao gấp đôi

Nồng độ estrogen đóng vai trò quan trọng. Phụ nữ trong độ tuổi sinh sản có nguy cơ đột quỵ thấp hơn, trong khi phụ nữ sau mãn kinh có nguy cơ đột quỵ cao gấp khoảng hai lần trong vòng một thập kỷ sau mãn kinh.

Cả cắt bỏ tử cung và cắt bỏ buồng trứng đều ảnh hưởng đáng kể đến nồng độ estrogen. Cắt bỏ tử cung có thể làm giảm nồng độ steroid sinh dục buồng trứng, dẫn đến mãn kinh sớm.

Phẫu thuật cắt buồng trứng có thể làm giảm nồng độ estradiol huyết thanh tiền mãn kinh tới 80% và nồng độ androgen khoảng 50% ở cả phụ nữ tiền mãn kinh và sau mãn kinh.

Nghiên cứu mới nhất này, sử dụng dữ liệu từ Khảo sát Dinh dưỡng và Sức khỏe Quốc gia (NHANES) của Mỹ, bao gồm hơn 21.000 phụ nữ, với thời gian theo dõi trung bình là 8,3 năm, ghi nhận 193 ca tử vong liên quan đến đột quỵ. Phân tích các kết quả này cho thấy nguy cơ tử vong do đột quỵ tăng lên khi cắt bỏ tử cung kèm cắt bỏ buồng trứng hai bên, nhưng không thấy nguy cơ tử cung đơn thuần hoặc cắt bỏ tử cung kèm cắt bỏ buồng trứng một bên.

Tuy nhiên, khi phân tích kết quả nghiên cứu này với các nhóm đối tượng khác, người ta phát hiện ra rằng nguy cơ đột quỵ cao hơn 18% đối với phẫu thuật cắt bỏ tử cung kèm cắt bỏ buồng trứng hai bên và nguy cơ đột quỵ cao hơn 5% đối với phẫu thuật cắt bỏ tử cung đơn thuần.

Tiến sĩ Stephanie Faubion, giám đốc y khoa của Hiệp hội Mãn kinh, Mỹ, cho biết : "Kết quả của nghiên cứu này chứng minh nguy cơ đột quỵ tăng cao liên quan đến phẫu thuật cắt tử cung và/hoặc cắt buồng trứng hai bên..."

Hà Thu
MedicalXpress
