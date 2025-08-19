Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Phu nhân Chủ tịch nước cùng Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc

Bình Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay, Phu nhân Chủ tịch nước Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Hoàng hậu Bhutan Jetsun Pema Wangchuck đến thăm chùa Trấn Quốc, cùng nghe giới thiệu về ngôi chùa có lịch sử gần 1.500 tuổi của Việt Nam.

Hoạt động diễn ra nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Quốc vương Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck và Hoàng hậu đến Việt Nam.

Với lịch sử gần 1.500 năm, chùa Trấn Quốc nằm trên hòn đảo phía Đông Hồ Tây là ngôi chùa lâu đời nhất của Thăng Long – Hà Nội. Dưới thời nhà Lý và nhà Trần, chùa Trấn Quốc là trung tâm Phật giáo của kinh thành Thăng Long.

Kiến trúc ngôi chùa có sự kết hợp hài hoà giữa nét uy nghiêm, cổ kính với cảnh quan thanh nhã giữa sự tĩnh lặng của hồ nước mênh mang. Với những giá trị về lịch sử, kiến trúc và tâm linh, chùa Trấn Quốc thu hút rất nhiều Phật tử và khách tham quan trong nước và quốc tế.

Bhutan là một quốc gia Phật giáo, nơi Phật giáo đóng vai trò quan trọng trong văn hóa, xã hội và chính trị. Ngày càng nhiều khách du lịch Việt Nam quan tâm đến Bhutan - điểm đến nổi bật với hình ảnh “vương quốc hạnh phúc”, thiên nhiên sạch và trải nghiệm thiền định.

phu-nhan-6.jpg
Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Hoàng hậu Bhutan thăm chùa Trấn Quốc. Ảnh: TTXVN
phu-nhan-3.jpg
Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt cùng Hoàng hậu Bhutan Jigme Khesar Namgyel Wangchuck nghe Hòa thượng Thích Thanh Nhã - Trụ trì chùa Trấn Quốc, giới thiệu về ngôi chùa. Ảnh: Nhật Minh
phu-nhan-8.jpg
Hòa thượng Thích Thanh Nhã tặng lá bồ đề cho Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Ảnh: TTXVN
phu-nhan-4.jpg
Hòa thượng Thích Thanh Nhã tặng lá bồ đề cho Hoàng hậu Bhutan. Ảnh: Nhật Minh
phu-nhan-7.jpg
Phu nhân Nguyễn Thị Minh Nguyệt và Hoàng hậu Bhutan chụp ảnh cùng các nhà sư bên gốc cây bồ đề trong sân chùa Trấn Quốc. Ảnh: Nhật Minh
Bình Giang
Ảnh: Nhật Minh
#Chùa Trấn Quốc #Phật giáo Bhutan #Hoàng hậu Bhutan #Phu nhân Chủ tịch nước #Lịch sử chùa Trấn Quốc #Kiến trúc chùa cổ Việt Nam #Văn hóa Phật giáo #Du lịch Hà Nội #Truyền thống Phật giáo Việt Nam

