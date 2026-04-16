Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

"Phú bà" fan SOOBIN đấu giá tiền tỷ "nhẹ tênh", hạ gục cả Hòa Minzy - Ngô Kiến Huy

Lin
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - 2 năm liên tiếp tại giải thưởng "Cống Hiến", fan của SOOBIN đấu giá thành công chiếc cúp họa mi phiên bản đặc biệt để góp vào quỹ xây trường. Đây không phải sự kiện duy nhất cô "gây choáng" với màn ra giá "lực vô cùng" của mình.

Tại giải Cống Hiến 2025, fan của SOOBIN đã đấu giá thành công chiếc cúp họa mi phiên bản đặc biệt với giá 900 triệu đồng. Ở Cống Hiến 2026, cô "giữ chuỗi" với mức đấu giá thành công là 1 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền được góp vào quỹ xây trường ở vùng cao. Cả hai lần đấu giá, cô đều có ý né tránh tiết lộ danh tính và chỉ giới thiệu mình là "fan của SOOBIN". Tuy nhiên, KINGDOM đều rõ "người ai cũng biết là ai" này - chị Hoàng Thiên.

Cô là fan lâu năm luôn theo sát ủng hộ các hoạt động của SOOBIN, hỗ trợ cộng đồng fan, nổi danh là "phú bà" của KINGDOM. Tại Cống Hiến 2026, cô "gây sốc" với mỗi bước giá là nâng lên 200 triệu đồng, hạ gục "đối thủ" là Hòa Minzy, khép lại phần đấu giá trong khoảng 5 phút với con số cuối cùng là 1 tỷ đồng.

Ngay sau khi được đề nghị lên sân khấu nhận cúp, Hoàng Thiên đề nghị "SOOBIN lên đây được không". Nam ca sĩ nhanh chóng bước đến và trao cho fan cái ôm cảm ơn. Tương tự năm ngoái, cô lại nhờ anh "giữ giúp" chiếc cúp. Fan trực tiếp lẫn ở nhà đều vỡ òa tự hào với "độ lực" của "chị Thiên", xúc động vì cô dùng nghĩa cử đẹp để giúp SOOBIN và KINGDOM được biết đến rộng hơn.

Bài đăng của chị Hoàng Thiên trên Threads sau buổi lễ.
Hoàng Thiên còn có một khoảnh khắc viral "vòng fan" khi cô được quay trọn khoảnh khắc ngồi hàng ghế đầu, cạnh NSND Tự Long trông như "2 phụ huynh" tự hào ghi lại phần trao giải của SOOBIN.
Nguồn video: TikTok @mewwmeww_0805

Tháng 3 năm nay, tại showcase của Jun Phạm, Hoàng Thiên từng "hạ gục" Ngô Kiến Huy và Sam trong phần đấu giá gây quỹ hỗ trợ trẻ em phẫu thuật tim. Ban đầu, Ngô Kiến Huy và những fan khác đang đấu giá bộ vật phẩm độc quyền (sản phẩm cuối cùng của phần đấu giá) với con số trên 40 triệu đồng.

Ngay khi nam ca sĩ tưởng rằng đã thắng thì Hoàng Thiên ra giá 247 triệu đồng (tương ứng với ngày sinh của Jun Phạm - 24/7/1989), "chốt" lại màn đấu giá. Cô chia sẻ thẳng thắn: "Chị không phải fan Jun nhưng là khán giả của bạn", hy vọng Jun Phạm có thể phát triển và tự do, tự tin làm những điều anh muốn.

#SOOBIN #fan SOOBIN đấu giá #quỹ từ thiện #Hoàng Thiên #Hoàng Thiên KINGDOM #fan SOOBIN

Xem thêm

Cùng chuyên mục