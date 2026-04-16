Cống Hiến 2026: Phùng Khánh Linh chưa được ăn mừng, SOOBIN thắng 3 mà có 4 cúp

HHTO - Kết quả chính thức của Giải thưởng "Cống Hiến 2026" không lệch nhiều so với kết quả bình chọn của khán giả.

Giải thưởng Cống Hiến lần thứ 20 - 2026 chính thức diễn ra vào tối 15/4. Ở hạng mục thể thao, Đình Bắc chiến thắng hạng mục Gương mặt Trẻ Thể thao. Xạ thủ Trịnh Thu Vinh mang về giải thưởng ở hạng mục Gương mặt Thể thao của năm. Chiến tích thể thao của năm gọi tên Đội tuyển U22 Việt Nam giành HCV SEA Games 33.

"Ồn" nhất trong và sau Cống Hiến 2026 là chủ nhân của các hạng mục âm nhạc. SOOBIN lập cú "hat-trick" với 3 chiếc cúp tại lễ trao giải năm nay, là nghệ sĩ duy nhất trong lịch sử 20 năm của Cống Hiến làm được điều này.

Vào năm ngoái, anh cũng là người duy nhất chiến thắng 3 hạng mục quan trọng là: Nam ca sĩ của năm, Album của năm và MV của năm. Tại Cống Hiến 2026, SOOBIN "nặng tay" với 3 chiếc cúp: MV của năm (với Mục Hạ Vô Nhân), Chương trình của năm (với SOOBIN Live Concert: All-rounder) và Nam ca sĩ của năm.

SOOBIN không quên cảm ơn KINGDOM (FC của anh) trong mỗi bài phát biểu thắng giải.

Thắng 3 hạng mục nhưng SOOBIN mang về đến 4 chiếc cúp. Tương tự năm ngoái, ban tổ chức mở đấu giá "cúp họa mi" phiên bản đặc biệt. Fan của SOOBIN là người đấu giá thành công (góp 1 tỷ đồng vào quỹ thiện nguyện xây dựng trường cho các em nhỏ vùng cao). Trên sân khấu, fan đã tặng lại chiếc cúp cho SOOBIN.

Giải Nữ ca sĩ của năm thuộc về Hòa Minzy, Bài hát của năm gọi tên Còn gì đẹp hơn của Nguyễn Hùng... Đây đều là những cái tên dễ đoán vì sát rạt với kết quả bình chọn từ khán giả. Riêng hạng mục Album của năm từng có cuộc "lội ngược dòng" ngoạn mục từ album Phao Cứu Sinh tại vòng bình chọn. Tuy nhiên, kết quả chung cuộc, Hương Tràm giành chiến thắng. Như vậy, Phùng Khánh Linh và fan của cô vẫn chưa thể ăn mừng. Từ Làn Sóng Xanh đến Cống Hiến, "chủ tiệm lắp cam quận 1" giữ vững tỷ lệ trượt giải 100% với hạng mục "Album của năm".

Kết quả Cống Hiến 2026 - Chương trình của năm: SOOBIN LIVE CONCERT: ALL - ROUNDER (SOOBIN và SS Label) - Chuỗi chương trình của năm: LIVE TOUR: BÙI CÔNG NAM "THE STORY" (BCN Entertainment) - Bài hát của năm: Còn gì đẹp hơn (Nguyễn Hùng) - Music Video của năm: Mục hạ vô nhân (SOOBIN ft Binz & NSND Huỳnh Tú) - Album của năm: Phao cứu sinh (Hương Tràm) - Nhà sản xuất của năm: DTAP - Nhạc sĩ của năm: Nguyễn Văn Chung - Nghệ sĩ mới của năm: CONGB - Nữ ca sĩ của năm: HÒA MINZY - Nam ca sĩ của năm: SOOBIN

​