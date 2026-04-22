Phong cách đời thường chuẩn "bạn gái nhà bên" của "Đại phi Perfect Crown" Gong Seung Yeon

HHTO - Trái ngược với vẻ sang trọng, quyền uy của Đại phi Yoon Yi Rang (Perfect Crown), Gong Seung Yeon ngoài đời ghi điểm với hình ảnh gần gũi, gu thời trang đơn giản nhưng tinh tế chuẩn vibe "cô gái nhà bên" khiến ai nhìn cũng thương nhớ.

Những ngày gần đây, Perfect Crown đang trở thành "chiến mã" của màn ảnh Hàn khi liên tục ghi nhận thành tích ấn tượng. Theo Nielsen Korea, tập 4 của bộ phim đạt tỷ suất người xem trung bình 11,1% trên toàn quốc, dẫn đầu khung giờ phát sóng. Thành tích này không chỉ giúp Perfect Crown tự phá kỷ lục của chính mình mà còn vươn lên vị trí thứ 3 trong danh sách những bộ phim truyền hình có rating cao nhất năm 2026.

Mỹ nhân sinh năm 1993 gây chú ý với tạo hình sang xịn chuẩn hoàng tộc.

Song song với thành công đó, một cái tên cũng bất ngờ nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả là Gong Seung Yeon. Dù chỉ đảm nhận vai phụ, nhưng nữ diễn viên vẫn ghi dấu ấn nhờ thần thái cuốn hút và nét đẹp sắc sảo trong vai Đại phi, đứng sau nhiều toan tính và xung đột trong cung.

Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh lạnh lùng trên màn ảnh, ngoài đời, Gong Seung Yeon lại ghi điểm với phong cách gần gũi và trẻ trung hơn hẳn. Thông qua trang cá nhân trên Instagram, nữ diễn viên thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị từ những buổi dạo phố, cà phê đến loạt ảnh selfie nhẹ nhàng mang đậm vibe "cô gái nhà bên". Nữ diễn viên gây thương nhớ với phong cách thời trang đa dạng, khi thì diện áo khoác dài mix cùng jeans đơn giản, lúc lại trẻ trung, nhẹ nhàng với váy ngắn hay các set đồ trắng tối giản. Trong những bức ảnh của mình, không cần tạo dáng cầu kỳ, chính sự tự nhiên cùng đường nét gương mặt thanh tú đã giúp Gong Seung Yeon ghi điểm tuyệt đối. Quần dài chất liệu jeans dường như là "item ruột" của Seung Yeon khi thường xuyên xuất hiện trong loạt outfit đời thường của cô.

Nữ diễn viên ưu ái những thiết kế đơn giản, dễ phối, kết hợp cùng áo khoác dài hoặc áo basic để tạo nên tổng thể vừa thoải mái, vừa giữ được nét thanh lịch.

