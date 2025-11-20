Phó TGĐ Viettel Solutions giải mã những ngộ nhận khi triển khai và tiết lộ bí quyết ứng dụng AI thành công

Ông Lê Thành Công - Phó TGĐ Viettel Solutions chia sẻ cách tiếp cận bài toán AI bằng một triết lý khác biệt ở công ty này: Không chạy theo trào lưu tạo cú bùng nổ lớn, mà bắt đầu từ giải quyết 'nỗi đau' nội bộ để tạo ra hiệu quả thực chất.

Viettel Solutions đã bắt đầu ứng dụng và tích hợp AI trong nội bộ như thế nào?

Tại Viettel Solutions, hành trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo không bắt đầu từ những khái niệm xa vời, mà từ chính những vướng mắc trong công việc hằng ngày. Trước đây, một nhân viên vận hành có thể mất hàng giờ để đọc và tra cứu tài liệu. Giờ đây, với trợ lý AI nội bộ, họ chỉ cần nhập một câu hỏi – câu trả lời xuất hiện trong vài giây. Những cải tiến nhỏ ấy lại mang đến thay đổi lớn: công nghệ không còn là khái niệm “cao siêu”, mà trở thành người bạn đồng hành nâng cao hiệu quả làm việc mỗi ngày.

Viettel Solutions cũng không ngừng tích hợp các công nghệ AI vào quy trình vận hành và phát triển sản phẩm, nhằm mang đến cho thị trường những giải pháp công nghệ số thiết thực và hiệu quả hơn.

Từ thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy: Ứng dụng AI không chỉ là câu chuyện của công nghệ, mà là hành trình thay đổi tư duy con người. Để AI thực sự phát huy giá trị, doanh nghiệp cần bắt đầu từ “nỗi đau” thật của mình – những vấn đề nhỏ nhưng chạm đúng nhu cầu.

Với Viettel Solutions, đó là bài toán quản lý quy trình kinh doanh sản phẩm đến chăm sóc khách hàng phức tạp, đòi hỏi tuân thủ chặt chẽ. Bắt đầu từ đây, AI đã giúp giảm 30–50% tỉ lệ vi phạm trong công tác vận hành. Một minh chứng rõ ràng rằng, khi công nghệ được áp dụng đúng chỗ, giá trị tạo ra là thực chất và bền vững.

Chúng tôi nhận thấy rằng ứng dụng AI hiệu quả không nằm ở việc chạy theo xu hướng, mà ở việc chọn đúng bài toán của chính mình. Doanh nghiệp cần bắt đầu từ những vấn đề thật sự “nhức nhối” – nơi công nghệ có thể tạo ra thay đổi rõ ràng nhất.

Thách thức lớn nhất khi áp dụng AI là gì, và Viettel Solutions đã chuyển thách thức này thành cơ hội như thế nào?

Về nội tại, rào cản lớn nhất khi áp dụng AI là con người và thói quen. Bởi dù công nghệ có tiên tiến đến đâu, nếu con người không sẵn sàng đón nhận, không chủ động học hỏi và thay đổi, quá trình chuyển đổi sẽ luôn chậm lại. Là đơn vị tập trung vào phát triển ứng dụng hơn nghiên cứu học thuật, chúng tôi hiểu rằng chìa khóa thành công nằm ở việc xây dựng một đội ngũ dám thay đổi – từ tư duy, thói quen đến cách làm việc.

Bên cạnh yếu tố con người, dữ liệu cũng là rào cản lớn khi triển khai các bài toán AI. Nhiều người nghĩ AI có thể làm được mọi thứ, nhưng AI chỉ phát huy sức mạnh khi có dữ liệu chất lượng – đúng, đủ, sạch, sống. Nếu dữ liệu sai, kết quả cũng sai; nếu dữ liệu thiếu, mô hình sẽ không thể tổng quát. Nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng dữ liệu và quy trình vận hành, Viettel Solutions đã biến thách thức này thành lợi thế – nền tảng vững chắc để AI thực sự tạo giá trị và hiệu quả bền vững.

Để đẩy mạnh ứng dụng AI mạnh mẽ hơn nữa, Viettel Solutions đã tăng tốc đầu tư ra sao?

Khi xây dựng chiến lược, chúng tôi sớm nhận thấy rõ tiềm năng của AI. Trên thực tế, AI đã hiện diện trong các sản phẩm của Viettel Solutions từ nhiều năm trước – từ hệ thống giao thông thông minh, nhận diện biển số xe, phân tích hình ảnh đến các giải pháp giám sát an ninh. Ở giai đoạn hiện nay, AI được đưa vào ở cấp độ “thông minh hơn”, trở thành yếu tố then chốt giúp sản phẩm tạo ra khác biệt rõ nét trên thị trường.

AI được xác định là một trụ cột trong chiến lược giai đoạn 2026–2030 của Tập đoàn và Tổng Công ty. Để hiện thực hóa tầm nhìn đó, chúng tôi đầu tư vào hai yếu tố cốt lõi: tài nguyên và con người.

Thứ nhất, về tài nguyên, Viettel đã đầu tư hạ tầng phần cứng mạnh mẽ với hàng nghìn GPU, tạo nền tảng tính toán khổng lồ phục vụ cho việc huấn luyện và vận hành các mô hình AI quy mô lớn.

Thứ hai, về con người, Viettel Solutions đặt mục tiêu trong 5 năm tới sẽ xây dựng đội ngũ hàng trăm kỹ sư AI chuyên sâu, làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị từ nghiên cứu, phát triển đến triển khai.

Những khoản đầu tư này không chỉ thể hiện quyết tâm chiến lược, mà còn khẳng định khát vọng của Viettel Solutions trong hành trình đưa AI trở thành động lực then chốt cho tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.

Và một bước ngoặt đã xảy ra khi các công cụ GenAI như ChatGPT bùng nổ, buộc chúng tôi phải đầu tư mạnh hơn, gấp hàng chục lần so với trước. Khi đó, chúng tôi quyết định đầu tư lớn vào hạ tầng GPU để chính thức thúc đẩy, đẩy nhanh hơn quá trình phát triển AI.

Bên cạnh đầu tư nội tại, Viettel Solution đã tận dụng cơ hội hợp tác với các Big Tech như NVIDIA, Qualcomm… để nâng cao năng lực AI như thế nào?

Bên cạnh đầu tư nội tại, Viettel Solutions chủ động hợp tác với các Big Tech như NVIDIA, Qualcomm... để nâng cao năng lực AI, tiếp cận công nghệ lõi và tri thức tiên tiến nhất, thậm chí là những công nghệ còn trong phòng thí nghiệm, qua đó rút ngắn đáng kể quá trình nghiên cứu – phát triển.

Từ các đối tác lớn, chúng tôi học được không chỉ thành công mà cả bài học từ thất bại, giúp lựa chọn đúng bài toán và hướng đi phù hợp cho AI tại Việt Nam. Đồng thời, hợp tác với Big Tech còn mở rộng cơ hội ra thị trường quốc tế, đưa các giải pháp “Make in Vietnam” vươn tầm toàn cầu.

Điều gì tạo nên sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh của Viettel Solutions so với các công ty khác trên thị trường?

Điều tạo nên lợi thế khác biệt của Viettel Solutions chính là sức mạnh nội tại – văn hóa doanh nghiệp với 8 giá trị cốt lõi, trong đó “Sáng tạo là sức sống” và tinh thần luôn tiên phong đổi mới giúp chúng tôi sẵn sàng đón nhận kỷ nguyên AI.

Đặc biệt, chúng tôi có tính hệ thống và tinh thần hợp tác cao với giá trị văn hóa “Kết hợp Đông – Tây”. Điều này giúp Viettel luôn sẵn sàng hợp tác, đổi mới và học tập không ngừng.

Thứ hai, Viettel Solutions có cơ hội lớn khi được Đảng, Nhà nước tin cậy giao các dự án xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu. Gốc rễ của AI là dữ liệu, và khi dữ liệu được làm tốt, cơ hội ứng dụng AI sẽ mở rộng. Nhờ được giao triển khai nhiều cơ sở dữ liệu quốc gia, chúng tôi có điều kiện xây dựng dữ liệu sạch và chuẩn ngay từ đầu, tạo nền tảng vững chắc cho ứng dụng AI.

Thứ ba, Viettel Solutions, cũng như Viettel, là một trong số ít công ty ở Việt Nam đầu tư lớn vào hạ tầng GPU. Nhờ vậy, chúng tôi có năng lực tính toán mạnh, nguồn dữ liệu lớn và nội lực con người vững vàng, tạo điều kiện để Viettel Solutions cạnh tranh hiệu quả trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.

Viettel Solutions đã mở rộng ứng dụng AI ra bên ngoài xã hội như thế nào để kiến tạo chuyển đổi số?

Viettel Solutions triển khai AI trong hầu hết các lĩnh vực trọng điểm, từ giao thông, dầu khí, giáo dục, y tế đến chính quyền và doanh nghiệp. Mỗi sản phẩm đều tích hợp giá trị AI riêng, góp phần nâng cao hiệu quả, tối ưu vận hành và mang lại trải nghiệm thông minh hơn cho người dùng.

Chúng tôi không chạy theo những bước đột phá ngắn hạn mà hướng tới mục tiêu “AI phổ cập” – ứng dụng rộng rãi, nhanh và an toàn.

Chúng tôi hướng tới một môi trường ứng dụng AI nhanh và an toàn, thay vì chạy theo các bài toán gây tiếng vang. Trong khi các bài toán mang tính bùng nổ chỉ phục vụ một nhóm nhỏ, chúng tôi muốn đưa AI đến với mọi khách hàng ở nhiều lĩnh vực, từ cơ quan chính quyền đến doanh nghiệp, cũng như trong chính nội bộ của Viettel Solutions.

Chẳng hạn như các bài toán AI chúng tôi triển khai cho các tỉnh, thành phố chủ yếu tập trung vào lĩnh vực giao thông và an ninh trật tự, đặc biệt là các bài toán kiểm soát an ninh hay các bài toán xử lý vi phạm giao thông.

Bên cạnh đó, chúng tôi đã thí điểm tại Hà Nội bài toán đo lường mật độ giao thông bằng cách ứng dụng AI kết hợp dữ liệu viễn thông để xây dựng bản đồ lưu thông có độ chính xác cao, tương tự như Google Maps nhưng được tùy chỉnh phù hợp với đặc thù đô thị Hà Nội. Kết quả thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt, hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc điều phối giao thông.

Trong bối cảnh công cụ Gen AI như ChatGPT bùng nổ, Viettel Solutions làm thế nào để đảm bảo tính an toàn và chính xác của ứng dụng AI, tránh các "bẫy" sai sót và lộ lọt dữ liệu?

Khi tiếp cận các công cụ GenAI công khai, có hai rủi ro lớn: thứ nhất, công cụ có thể đưa ra thông tin sai lệch nếu người dùng quá tin tưởng; thứ hai, nguy cơ rò rỉ dữ liệu nội bộ trong quá trình sử dụng.

Vì vậy, Viettel Solutions hướng tới phát triển những hệ thống GenAI “lai”, kết hợp sức mạnh công nghệ mở với nguồn dữ liệu nội bộ đã được kiểm chứng. Khi người dùng truy vấn, hệ thống sẽ ưu tiên khai thác dữ liệu trong môi trường nội bộ – giúp đảm bảo độ chính xác, tính phù hợp và an toàn thông tin.

Bên cạnh đó, chúng tôi luôn đề cao yếu tố “con người làm chủ công nghệ”. Đội ngũ kỹ sư của Viettel Solutions được khuyến khích tư duy phản biện, không phụ thuộc hoàn toàn vào AI, mà biết phân tích, kiểm chứng và sáng tạo trên nền tảng tri thức do AI mang lại.

Để phát triển AI theo xu hướng bền vững, tránh "bong bóng AI", Viettel Solutions có kế hoạch như thế nào trong thời gian sắp tới?

Viettel Solutions tập trung phát triển AI chuyên ngành, chuyên sâu, thay vì các AI dạng “biết tuốt”.

Ví dụ như, trong ngành năng lượng, chúng tôi nghiên cứu các bài toán đặc thù để tối ưu chi phí thăm dò trữ lượng. Trong y tế, AI sẽ hỗ trợ chẩn đoán, giúp vùng sâu vùng xa tiếp cận dịch vụ dễ dàng hơn.

Đồng thời, Viettel xây dựng đội ngũ làm chủ Gen AI và AI Agent, tạo nền tảng cho các giải pháp sáng tạo. Định hướng này không chỉ giúp Viettel tiên phong trong ứng dụng AI mà còn giữ vững bản sắc và giá trị cốt lõi giữa bối cảnh chuyển đổi số toàn cầu.

Rất nhiều thứ đã và sẽ thay đổi mạnh mẽ trong thời đại AI, điều cốt lõi nào của Viettel Solutions sẽ không thay đổi?

Khi áp dụng AI tại Viettel Solutions, chúng tôi không thay thế con người, mà AI làm tăng hàm lượng tự động hóa, giải quyết những công việc thủ công lặp lại, còn đội ngũ nhân sự sẽ tập trung vào công việc sáng tạo, phức tạp và đòi hỏi tư duy phản biện. Trái tim và khối óc của người Viettel sẽ không thay đổi, chúng tôi chỉ thích ứng để phát huy năng lực nhiều hơn.

Khi AI ngày càng phổ biến, mọi người có tâm lý sẽ bị AI thay thế. Nhưng đối với Viettel Solutions, ngay từ đầu chúng tôi đã truyền thông tới với cán bộ nhân viên: AI là công cụ, không phải đối thủ.

Những lập trình viên làm chủ AI sẽ giao các công việc đơn giản cho máy, tập trung vào thiết kế hệ thống lớn, chịu tải và xử lý lỗi, nâng cao năng lực bản thân khi được giao việc mới, việc khó. Điều này đòi hỏi mỗi người phải không ngừng học hỏi và phát triển để không bị bỏ lại phía sau.

Viettel có câu nói "Trưởng thành qua những thách thức và thất bại". Tinh thần "dám thử, dám sai" này được thể hiện trong việc phát triển AI như thế nào?

Dám thử, dám sai là một tinh thần đặc trưng của văn hóa Viettel. Nhưng chúng tôi không gọi đó là sai lầm, mà có câu nói: “Trưởng thành qua những thách thức và thất bại”. Thất bại sẽ bồi đắp cho thành công dài hơn. Vì vậy, chúng tôi luôn khuyến khích tìm tòi và thử nghiệm trong văn hóa của mình.

Để ứng dụng AI thành công, doanh nghiệp cần tập trung vào một số yếu tố then chốt. Thứ nhất, chọn đúng bài toán gắn với “nỗi đau” thực tế của doanh nghiệp, nơi AI có thể tạo ra giá trị thực sự. Thứ hai, đầu tư phát triển đội ngũ, giúp nhân sự luôn duy trì tinh thần học hỏi, nâng cao kỹ năng để thích ứng với công nghệ mới. Thứ ba, dám thử nghiệm và chấp nhận sai sót, bởi công nghệ là quá trình liên tục cải tiến.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp nên chọn đối tác công nghệ tin cậy để đồng hành. Nếu doanh nghiệp có thể làm chủ công nghệ, đó là lợi thế lớn; nếu không, một đối tác tin cậy sẽ giúp doanh nghiệp đi nhanh hơn, giảm rủi ro và tối ưu nguồn lực.