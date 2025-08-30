Phố phường Hà Nội sôi động trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Buổi tổng duyệt được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày đại lễ.
Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... sẽ tham gia buổi tổng duyệt.
Trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ đồng loạt khai hỏa. Trong khi đó, Quân chủng Phòng không - Không quân dự kiến sẽ có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 150mm trong vòng 3 giờ.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân.
Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5. Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.
Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:
Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.
Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.
Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.
Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.
Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.
Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).
Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:
Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.
Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.