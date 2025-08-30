Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phố phường Hà Nội sôi động trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Nhóm phóng viên Tiền Phong

TPO - Khoảng 2h30 sáng nay, 30/8, nhiều xe quân sự bắt đầu di chuyển qua các tuyến phố trung tâm Thủ đô Hà Nội trước khi tập kết gần Quảng trường Ba Đình, sẵn sàng cho hoạt động diễu binh, diễu hành tại buổi tổng duyệt Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Buổi tổng duyệt được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày đại lễ.

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... sẽ tham gia buổi tổng duyệt.

Trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ đồng loạt khai hỏa. Trong khi đó, Quân chủng Phòng không - Không quân dự kiến sẽ có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…

video Giao lưu ca nhạc xuyên đêm giữa Trường Sỹ quan Chính trị và nhân dân
6d55086f7706fc58a517.jpg
44bf2d8552ecd9b280fd.jpg
f5ac1f9460fdeba3b2ec.jpg
f57a01417e28f576ac39.jpg
Học viên Trường Sỹ quan Chính trị trổ tài với điệu nhảy bắn tim.
Không khí trên khán đài ở Quảng trường Ba Đình lúc 5h sáng nay, 30/8.
49ebdc13957a1e24476b.jpg
46867b7e3217b949e006.jpg
4441775031126800878.jpg
ebf5710d3864b33aea75.jpg
4h45, trời Hà Nội bất ngờ đổ mưa. Tại khu vực đường Kim Mã, người dân tay cầm ô, khoác áo mưa kiên trì ngồi chờ buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành.
photo Khối quân nhân Trung Quốc lần đầu diễu binh trên Quảng trường Ba Đình
6f212b8866e1edbfb4f0.jpg
Nhận lời mời của Bộ Quốc phòng Việt Nam, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng Trung Quốc quyết định cử đoàn nghi lễ theo nghi thức cấp quốc gia sang Việt Nam tham gia chương trình diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.
b6051aad57c4dc9a85d5.jpg
Trưa 29/8, ngay sau khi hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, 120 quân nhân thuộc Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc đã di chuyển về Hoà Lạc (Hà Nội), để tham dự lễ gặp mặt và tặng quà do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức.
473f608a2de3a6bdfff2.jpg
Việc Việt Nam mời các nước bạn bè truyền thống tham dự lễ kỷ niệm và cử lực lượng tham gia diễu binh tại lễ kỷ niệm thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân và Quân đội Việt Nam với các nước bạn bè. Qua đó cũng khẳng định chủ trương đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của các nước và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế.
a97137c37aaaf1f4a8bb.jpg
Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 khẳng định ý nghĩa lớn lao và tôn vinh những thành tựu của nhân dân Việt Nam trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như công cuộc đổi mới. Đây cũng là dịp để Việt Nam tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế, nhân dân tiến bộ trên thế giới trong các cuộc kháng chiến của đất nước.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 30/8 đến ngày 31/8, khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn với lượng mưa lớn hơn 150mm trong vòng 3 giờ.

photo Áo xanh tình nguyện xuyên đêm phục vụ người dân
9c9879f03699bdc7e488.jpg
47015798023203843.jpg
af256b4d2424af7af635.jpg
c612f77ab813334d6a02.jpg
Tình nguyện viên xuyên đêm phát bánh - quà tặng của cán bộ chiến sĩ Công an phường Ba Đình, gửi tới các cựu chiến binh, người ưu tiên trên phố Hùng Vương.
photo Nhiều khối diễu hành đã sẵn sàng
52820fbe5ed7d5898cc6.jpg﻿
b0cf54f3059a8ec4d78b.jpg﻿
﻿b7cccef09f9914c74d88.jpg
0f646c583d31b66fef20.jpg﻿﻿﻿
655b8628d5415e1f0750.jpg
7504b377e01e6b40320f.jpg
Các cựu chiến binh có thêm một đêm không ngủ với những ca khúc cách mạng đi cùng năm tháng.
photo Nhiều khí tài quân sự tập kết trên đường Thanh Niên
6e5f16ee4287c9d99096.jpg
16693cd768bee3e0baaf.jpg
b9273d9469fde2a3bbec.jpg
qoute Hà Nội siết chặt quản lý diều, bóng bay, flycam

Lãnh đạo thành phố Hà Nội yêu cầu Công an thành phố chỉ đạo cơ quan, đơn vị thuộc quyền nắm chắc tình hình địa bàn, phối hợp với lực lượng chức năng liên quan bảo đảm giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, phối hợp xử lý nghiêm các hoạt động mua, bán, thả diều, bóng bay, các loại đồ chơi có thể bay, đốt và thả đèn trời… làm ảnh hưởng đến hoạt động bay của Quân chủng Phòng không - Không quân.

qoute Tổng duyệt diễu binh trên biển
a80-9.jpg

Diễu binh các lực lượng vũ trang trên biển được tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa, với sự tham gia của các lực lượng Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam, Bộ đội biên phòng và Quân khu 5. Trong đó, lực lượng và phương tiện của Quân chủng Hải quân đóng vai trò nòng cốt, với sự tham gia của tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, các loại tàu cảnh sát biển, kiểm ngư, quân y, biên phòng, dân quân biển và máy bay trực thăng.

photo Không khí sôi động tại Quảng trường Ba Đình
37bc665a3133ba6de322.jpg
403347e2108b9bd5c29a.jpg
3226682843153708761.jpg
fa9338776f1ee440bd0f.jpg
photo Xe thiết giáp đi qua Cửa Bắc trước khi tập kết tại đường Thanh Niên
b75f7b57da3951670828.jpg
a2772b9f75f6fea8a7e7.jpg
932795cccba540fb19b4.jpg
report Lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành

Khối Nghi trượng: đi theo hướng Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền, kết thúc tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân tự vệ, đoàn nước ngoài) rút theo 3 hướng chính:

Nguyễn Thái Học – Kim Mã – Liễu Giai – Văn Cao – SVĐ Quần Ngựa.

Nguyễn Thái Học – Tràng Thi – Tràng Tiền – Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.

Nguyễn Thái Học – Lê Duẩn – Công viên Thống Nhất.

Khối Cảnh sát cơ động, Kỵ binh: Rẽ theo đường Lê Hồng Phong – Ngọc Hà, về Công viên Bách Thảo.

Khối Hồng kỳ: Rẽ Lê Hồng Phong – Đội Cấn – Giang Văn Minh – Kim Mã – Liễu Giai, về Quần Ngựa.

Khối quần chúng, Văn hóa – Thể thao: Đi thẳng qua lễ đài, kết thúc tại Sân vận động Hàng Đẫy (xe mô hình rẽ Nguyễn Thái Học – Trịnh Hoài Đức).

Khối xe cơ giới: Chia 2 tuyến chính:

Cửa Bắc – Nghi Tàm – Âu Cơ – Võ Chí Công – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nguyễn Thái Học – Giảng Võ – Đường Láng – Trần Duy Hưng – Đại lộ Thăng Long – Lê Quang Đạo – Trường đua F1.

Nhóm phóng viên Tiền Phong
#80 năm Cách mạng tháng Tám thành công #Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam #Lễ kỷ niệm 80 năm #Duyệt binh #Diễu binh #Quảng trường Ba Đình #Hà Nội #A80

