Phố phường Hà Nội sôi động trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Buổi tổng duyệt được tổ chức Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm theo lộ trình diễu hành với quy mô tương đương lễ chính thức. Đây là là lần hợp luyện diễu binh, diễu hành cuối cùng, quan trọng nhất trước ngày đại lễ.

Khoảng 40.000 người gồm các khối thuộc lực lượng vũ trang, các khối quần chúng diễu hành, khối đứng và dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng... sẽ tham gia buổi tổng duyệt.

Trước sân vận động Mỹ Đình, 15 khẩu pháo lễ 105mm sẽ đồng loạt khai hỏa. Trong khi đó, Quân chủng Phòng không - Không quân dự kiến sẽ có màn bay tập luyện cho tổng duyệt với 30 máy bay gồm trực thăng Mi, tiêm kích Su30-MK2, tiêm kích đa năng Yak-130, máy bay huấn luyện L-29NG…