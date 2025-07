Phó giám đốc Công an TPHCM: 'Không khoan nhượng vi phạm giao thông'

TPO - Trước thực trạng xe máy đi vào làn ô tô, quay đầu ngược chiều ngay trên cầu gây ùn tắc và nguy hiểm, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM khẳng định Thành phố sẽ xử lý kiên quyết, đồng bộ và không khoan nhượng.

Chiều 10/7, tại họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TPHCM, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết: Dù thành phố đã có nhiều tuyến đường được lắp camera giám sát 24/24, xây dựng dải phân cách cứng và có biển báo rõ ràng, song tình trạng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy đi vào làn ô tô vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt là tại các khu vực như cầu Bình Lợi, tuyến đường từ Suối Tiên về trung tâm thành phố...

Thậm chí, một số trường hợp khi thấy lực lượng chức năng lập chốt đã quay đầu xe chạy ngược chiều ngay trên cầu, gây rối loạn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông.

“Thực trạng này là không thể chấp nhận được. Một bộ phận người dân thiếu ý thức pháp luật, sẵn sàng vi phạm khi không có mặt lực lượng chức năng, bất chấp an toàn của chính mình và người khác. Phải xử lý mạnh tay và liên tục để tạo chuyển biến rõ rệt” - Thiếu tướng Hưởng nhấn mạnh.

Phân tích nguyên nhân, lãnh đạo Công an TPHCM cho rằng ngoài ý thức kém của người tham gia giao thông còn có một phần do bất cập trong tổ chức giao thông, phân làn và điều kiện hạ tầng tại một số điểm nóng. Do đó, Thành phố đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các sở, ban ngành rà soát và khẩn trương khắc phục.

Theo đó, Thành phố đang triển khai lắp đặt giải phân cách mềm (cọc tiêu nhựa, barie di động) tại các khu vực đầu - cuối cầu, nơi thường xuyên xảy ra tình trạng xe máy đi sai làn; gia cố lại làn xe máy, bổ sung biển phản quang, đèn LED chỉ dẫn ban đêm nhằm hướng dẫn các phương tiện đi đúng làn đường thiết kế.

Bên cạnh đó, cơ quan chức năng sẽ tăng cường xử phạt vi phạm, đặc biệt là phạt nguội qua hệ thống camera giám sát. Phòng CSGT sẽ phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin Công an thành phố nhằm đảm bảo tất cả các tuyến đường trọng điểm đều được giám sát 24/24.

Cùng với hoạt động truyền thông phê phán các hành vi đi sai làn, ngược chiều, lấn tuyến, cơ quan chức năng sẽ ra quân kiểm soát cao điểm, bố trí tổ tuần tra tại các điểm nóng, lập biên bản, xử lý tại chỗ các hành vi vi phạm như đi ngược chiều, lấn làn ô tô. Công an thành phố cũng tiếp nhận phản ánh từ báo chí, người dân để làm căn cứ xử lý nhanh và chính xác.

Theo Thiếu tướng Hưởng, mục tiêu của toàn bộ chiến dịch không chỉ là xử phạt, mà quan trọng hơn là tái lập kỷ cương trong văn hóa giao thông đô thị, giảm thiểu tai nạn và bảo đảm an toàn cho tất cả người dân trong quá trình tham gia giao thông. Công an TPHCM đã yêu cầu các đơn vị chức năng không được buông lỏng bất kỳ thời điểm nào, phải duy trì kiểm soát 24/24 để không tạo ra vùng trống cho các hành vi vi phạm tái diễn.