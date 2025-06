Phó Giám đốc Công an Bình Thuận làm Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Chiều 27/6, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Mười, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, việc điều động cán bộ lần này thể hiện sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với phẩm chất chính trị, năng lực công tác và thành tích của Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, tin tưởng giao nhiệm vụ mới tại một đơn vị nòng cốt của lực lượng an ninh nhân dân.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn bày tỏ xúc động đối với sự quan tâm của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận và toàn thể cán bộ chiến sĩ công an tỉnh. Ông cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực, rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, giữ gìn và phát huy phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân, luôn xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.