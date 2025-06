Những ngày cuối cùng của cấp huyện ở TPHCM

Theo Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp tỉnh, từ ngày 1-7-2025, cùng với cả nước, TP HCM sẽ vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp – gồm cấp thành phố và cấp xã, phường – thay cho mô hình 3 cấp hiện hành.

Từ thời điểm đó, UBND huyện Nhà Bè chính thức kết thúc sứ mệnh lịch sử cấp huyện của mình. Trụ sở UBND huyện hiện tại sẽ được sử dụng làm trụ sở UBND xã Nhà Bè mới.

Theo ghi nhận, sáng 27-6, tại Trung tâm Hành chính công huyện Nhà Bè – nơi đặt bộ phận một cửa – lượng người dân đến làm thủ tục hành chính có phần tăng nhẹ.

Nhiều người tranh thủ đến sớm để kịp hoàn tất giấy tờ trước khi bộ máy hành chính chuyển đổi. Các cán bộ nơi đây vẫn duy trì đầy đủ quy trình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hay trì trệ.

Không khí làm việc tại UBND huyện Nhà Bè những ngày cuối tháng 6 mang nhiều cảm xúc, vừa khẩn trương với trách nhiệm bàn giao, vừa lắng đọng với sự gắn bó của những người đã dành nhiều năm gắn bó với cấp huyện. Mỗi hồ sơ được xử lý không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là lời chia tay trọn vẹn với một mô hình hành chính sắp khép lại.

Dù sắp chuyển mình sang một giai đoạn mới, tinh thần "vì dân phục vụ" vẫn là điều được giữ lại nguyên vẹn – như một dấu ấn của chính quyền cấp huyện trong những ngày cuối cùng của sứ mệnh lịch sử.

Người dân đến làm thủ tục trong những ngày cuối cùng tại UBND huyện Nhà Bè đều bày tỏ sự hài lòng trước tinh thần phục vụ tận tâm của cán bộ, cũng như việc ngày càng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quy trình hành chính công.

Bà Phạm Thị Niên Hà (SN 1957, ngụ huyện Nhà Bè) chia sẻ: "Tôi kỳ vọng rằng sau khi sắp xếp lại, chuyển sang chính quyền 2 cấp, thủ tục hành chính sẽ đơn giản hơn, người dân không còn phải đi lại nhiều nơi như trước. Việc tinh gọn bộ máy nếu thực hiện tốt sẽ rất có lợi cho dân".

Bà Hà cũng ghi nhận tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức trong suốt thời gian qua: "Tôi đến đâu cũng được hướng dẫn rất tận tình, nhẹ nhàng. Cán bộ luôn hỗ trợ chu đáo, không gây khó dễ gì cho người dân".

Chung cảm nhận, chị Phạm Thị Huyền Trang (SN 1986, ngụ huyện Nhà Bè) đánh giá cao việc áp dụng công nghệ vào giải quyết thủ tục hành chính: "Việc thực hiện hồ sơ online giúp tôi tiết kiệm được nhiều thời gian. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, ít phải chờ đợi hay đi lại rườm rà".

Chị Trang cũng bày tỏ hy vọng về một giai đoạn vận hành mới hiệu quả hơn: "Dù chưa thể đánh giá hết nhưng tôi tin khi chính quyền 2 cấp đi vào hoạt động ổn định, mọi thủ tục sẽ trơn tru, thuận tiện hơn. Tôi cũng thấy cơ sở vật chất ở Trung tâm hành chính huyện Nhà Bè được đầu tư rất khang trang, hiện đại hơn nhiều so với trước".

Tại UBND quận Tân Bình, không khí làm việc những ngày cuối cũng hết sức khẩn trương. Ghi nhận tại UBND quận Tân Bình, lượng lớn người dân đến thực hiện các thủ tục hành chính, giải quyết hồ sơ.

Các cán bộ, công chức vẫn tích cực tiếp nhận và xử lý hồ sơ để đảm bảo công việc được diễn ra suôn sẻ. Chị Võ Thị Uyển Nhi (ngụ quận Tân Bình) bày tỏ mong muốn khi chính quyền địa phương 2 cấp vận hành sẽ càng gần dân, sát dân hơn.

Sáng 27-6, trong những ngày cuối cùng trước khi thực hiện chính quyền 2 cấp mới, tại UBND phường Tân Thới Nhất, quận 12, người dân tấp nập đến UBND phường để thực hiện các thủ tục hành chính. Dù bận rộn, các cán bộ vẫn niềm nở hỗ trợ người dân nhanh chóng, hết mình, tạo ra một không khí làm việc thoải mái.

Bên cạnh việc tiếp đón, hỗ trợ người dân, các cán bộ tại UBND phường cũng tất bật, khẩn trương hoàn thành các công việc còn dang dở để chuẩn bị cho sự vận hành phường mới vào ngày 1-7.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, TP HCM hợp nhất với Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu, lấy tên TP HCM.

TP HCM mới có diện tích hơn 6.772 km² với dân số hơn 14 triệu người; có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 113 phường, 54 xã và đặc khu Côn Đảo. Trong đó, TP HCM có 102 phường, xã; Bình Dương 36 phường, xã và Bà Rịa - Vũng Tàu có 30 phường xã.

Xét về diện tích, TP HCM mới sẽ có 3 xã có diện tích lớn nhất gồm: xã Phú Giáo (diện tích 192,83 km2, đạt tỉ lệ hơn 642% so với chỉ tiêu diện tích), xã Dầu Tiếng (diện tích 182,68 km2, đạt tỉ lệ hơn 608% so với chỉ tiêu diện tích) và xã Long Hòa (diện tích 166,76 km2, đạt tỉ lệ hơn hơn 555% so với chỉ tiêu diện tích). 3 xã này là kết quả sắp xếp của đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn tỉnh Bình Dương.

Về dân số, TP HCM mới sẽ có 3 xã, phường đông dân nhất sau sắp xếp, bao gồm: phường Dĩ An với 227.817 người (506,26% so với tiêu chuẩn); phường Hiệp Bình với 215.638 người (479,20% so với tiêu chuẩn), phường Tăng Nhơn Phú với 208.233 người (426,74% so với tiêu chuẩn). Ba phường này là kết quả sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc địa bàn Bình Dương và TP HCM.