Phim Việt vừa ra rạp có cảnh khiến khán giả công nhận “Đến AI cũng không dám làm”

Một Thời Ta Đã Yêu vừa mới ra rạp, được giới thiệu là phim tình cảm lãng mạn, xoay quanh mối tình đầy day dứt của nam chính Bảo. Nhiều năm trước, chàng trai 18 tuổi Bảo đã vô tình gặp cô người mẫu tên Quỳnh và đem lòng yêu thầm, bởi Quỳnh đã có bạn trai là Toàn. Phát hiện mối quan hệ của Quỳnh và Toàn không êm đẹp, Bảo đã quyết định phá vỡ cặp đôi để được ở bên Quỳnh. Dù có bị bố mẹ phản đối khi hẹn hò với cô gái “đáng tuổi cô mình”, Bảo vẫn bất chấp tất cả để đi theo tiếng gọi con tim.

Mối tình tay ba trong Một Thời Ta Đã Yêu

Dù phim chỉ có số suất chiếu ít ỏi ngoài rạp thì mạng xã hội đang lan truyền một cảnh quay đóng vai trò quan trọng ở Một Thời Ta Đã Yêu, khi Bảo tìm cách làm hại Toàn để không còn ai ngáng đường cậu đến với cô gái trong mộng. Chi tiết mang tính bước ngoặt với phim nhưng lại diễn ra vô cùng giả trân, phi lý khiến khán giả chỉ biết kêu trời “Đến AI cũng không dám làm”.

Đoạn trích khiến mạng xã hội dậy sóng

Điều khiến khán giả khó hiểu là loài hoa mà Quỳnh khen ngợi thực ra mọc đầy trên đường, không phải kỳ hoa dị thảo gì để Toàn phải liều mình leo ra mép vực để hái. Biểu cảm của diễn viên cũng bị cho là “giả trân”. Cộng thêm trang phục lạc mốt là đủ để cư dân mạng ngỡ đây là phim làm năm 2000 nhưng bị xếp kho đến bây giờ mới mang chiếu.

Nhiều người thắc mắc vì sao Quốc Trường lại nhận kịch bản này

Sau một tuần công chiếu, Một Thời Ta Đã Yêu đã thu được 106 triệu đồng, nằm trong nhóm những phim Việt thất bại nặng nề nhất ở phòng vé 2026. Và chỉ với đoạn trích này, khán giả đã hiểu vì sao Một Thời Ta Đã Yêu không thể kéo người xem tới rạp khi bị chê là “dở tới mức mắc cười”, “nếu là cái bông đẹp hiếm phát sáng, chữa được bệnh và cải lão hoàn đồng như của công chúa Rapunzel thì đã không tức”, “coi thường mắt thẩm mỹ người xem”.