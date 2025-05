Phim ngập cảnh nóng gây sốc ở Cannes

TPO - “Die My Love” được đánh giá là một trong những tựa phim nổi bật nhất Liên hoan phim Cannes năm 2025. Phim nhận tràng pháo tay kéo dài 9 phút sau khi ra mắt vào ngày 17/5.

Tràng pháo tay dài 9 phút

Die My Love ra mắt tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 78 vào ngày 17/5. Tác phẩm của đạo diễn Lynne Ramsay nằm trong danh sách đề cử giải Cành cọ Vàng năm nay.

Đoàn phim, dẫn đầu bởi cặp sao chính Jennifer Lawrence và Robert Pattinson, đã có mặt trên thảm đỏ vào tối cùng ngày để quảng bá cho tác phẩm thuộc thể loại tâm lý, giật gân và chính kịch.

Die My Love chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Ariana Harwicz, phát hành vào năm 20117. Lấy bối cảnh vùng nông thôn nước Mỹ, phim xoay quanh nhân vật Grace (Jennifer Lawrence), một phụ nữ trẻ mới làm mẹ lần đầu, sống cùng chồng (Robert Pattinson) tại trang trại hoang vắng ở tiểu bang Montana.

Grace phải đối mặt với chứng trầm cảm sau sinh và rối loạn lưỡng cực. Sự vắng mặt thường xuyên của chồng, cộng với ảo giác ngày càng gia tăng khiến Grace dần mất kiểm soát với cuộc sống thực tại. Tình trạng này cũng khiến cô bị ám ảnh bởi một người đàn ông bí ẩn (LaKeith Stanfield).

Buổi công chiếu lần đầu diễn ra thành công tốt đẹp. Deadline cho biết phim nhận được tràng pháo tay kéo dài tới 9 phút.

Theo Variety, đám đông tại Cannes bị sốc và tác động mạnh bởi hành vi bạo lực tự gây ra của nhân vật do Lawrence thể hiện. Cô đập đầu vào gương, nhảy qua các tấm kính và cào xước tường cho đến khi ngón tay đầm đìa máu.

Ngay cả người tạo ra tác phẩm, đạo diễn Ramsay cũng không kiềm chế được cảm xúc. Bà phải xin phép mọi người ra khỏi phòng chiếu phim một lát để bình ổn cảm xúc.

“Tôi quá choáng ngợp. Cảm ơn những diễn viên tuyệt vời này. Tôi phải sắp xếp lại mọi thứ, tôi sẽ gặp lại các bạn sau một phút nữa”, nhà làm phim Scotland nói.

Ramsay là gương mặt quen thuộc qua các mùa Liên hoan phim Cannes. Bà có đến 5 tác phẩm được công chiếu tại sự kiện điện ảnh hàng đầu này, bao gồm Ratcatcher (1999), Movern Callar (2002), We Need to Talk About Kevin (2011), You Were Never Really Here (2017, tác phẩm giành giải thưởng Cannes cho Kịch bản hay nhất và Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho Joaquin Phoenix) và Die My Love.

Jennifer Lawrence là điểm sáng

Mặc dù có nhiều nghi ngờ về tính thực chất của những tràng pháo tay tại Cannes, chất lượng của Die My Love là điều không phải bàn cãi. Sau buổi công chiếu, phim nhận loạt đánh giá tích cực từ những tờ báo hàng đầu Âu - Mỹ.

Nhà phê bình Damon Wise của Deadline mô tả Die My Love là "bộ phim đầy mê hoặc" của Ramsay. Ông đánh giá câu chuyện trong phim tàn bạo nhưng đẹp đẽ và Jennifer Lawrence chứng minh được bản thân là ngôi sao sáng nhất.

"Nước Mỹ biết rất rõ Jennifer Lawrence có thể giỏi đến mức nào. Điều này có nghĩa là có thể có đề cử Oscar nếu phim rơi vào tay những người thông minh", ông Wise bình luận.

Chuyên gia phim ảnh cũng cho rằng Die My Love có thể giúp Ramsay nâng sự nghiệp lên một tầm cao mới.

Peter Bradshaw của tờ The Guardian chấm cho bộ phim 4/5 sao, với dòng đánh giá: “Lawrence thể hiện xuất sắc vai một người phụ nữ mắc chứng rối loạn lưỡng cực ngày càng trầm trọng hơn do sự không chung thủy của người chồng, do Robert Pattinson đóng, với sự chỉ đạo siêu phàm của Lynne Ramsay”.

BBC viết: “Die My Love là cuộc khám phá siêu thực, dữ dội và đôi khi buồn cười một cách đen tối về chứng trầm cảm sau sinh. Jennifer Lawrence diễn xuất tốt hơn bao giờ hết trong vai Grace… Bộ phim có nhiều tình tiết, nhưng về cơ bản giống tác phẩm phản ánh tâm trạng - một cuộc suy nhược thần kinh kéo dài - hơn là phim chính kịch có cốt truyện”.

IndieWire cũng dành lời khen cho Lawrence với màn hóa thân thành con người đầy hoang dã trong cơn cuồng loạn tình dục sau sinh. Trang này nhận định nữ diễn viên sinh năm 1990 đủ tố chất cho giải Nữ diễn viên chính xuất sắc của Cannes.

Tờ Daily Beast lại cho rằng diễn xuất đầy mê hoặc của ngôi sao Đấu trường sinh tử xứng đáng có thêm tượng vàng Oscar.

Vanity Fair nhận xét Jennifer Lawrence đáng kinh ngạc và bộc lộ được “sức mạnh toàn diện” mà cô có trong tác phẩm nổi bật tại Cannes này.

Variety cũng đồng tình với những đánh giá cao dành cho nữ diễn viên chính. Tuy nhiên, tạp chí của Mỹ chưa thực sự bị thuyết phục bởi tác phẩm.

“Die My Love đạt đến cái kết đầy khiêu khích nhưng bằng cách nào đó lại khá sáo rỗng. Bạn có thể sẽ ước mình đang xem một bộ phim khác”, cây viết Owen Gleiberman bình luận.

Hiện, Die My Love chưa ấn định ngày phát hành chính thức. Phim cũng chưa phân loại độ tuổi có thể xem. Tuy nhiên, dựa trên nội dung và đánh giá từ IMBd, yếu tố "cảnh nóng và khỏa thân" được xếp ở mức độ nghiêm trọng.

Ngay từ đầu phim, mối quan hệ giữa Grace và chồng được miêu tả là "say đắm và thường xuyên quan hệ tình dục". Cảnh 18+ cũng xuất hiện thoáng qua trong trailer chính thức.

Theo truyền thông, phim chứa nhiều cảnh nóng và yếu tố tình dục, nhưng được thể hiện theo chiều hướng nghệ thuật, phục vụ mục đích khai thác chiều sâu tâm lý nhân vật hơn là gây sốc hay câu khách.

Ngoài ra, tác phẩm này cũng có các yếu tố khác như bạo lực và máu be, ngôn ngữ thô tục, sử dụng chất kích thích cũng như cảnh gây sợ hãi và căng thẳng, nhưng chỉ dừng ở mức độ trung bình đến nhẹ.