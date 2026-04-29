Phim Bóng Ma Hạnh Phúc quá thành công, khán giả không cho Lương Thế Thành thoát vai?

Hải Phong - Ảnh: FBNV

HHTO - Lương Thế Thành đang rơi vào tình thế dở khóc dở cười khi Bóng Ma Hạnh Phúc quá ăn khách và khán giả đóng khung anh với vai gã chồng bội bạc tên Dũng.

Dù Lương Thế Thành đang chuẩn bị cho vai diễn mới nhưng khán giả vẫn nhất quyết gọi anh là "anh Dũng" - nhân vật khiến mọi người "hao phước" khi theo dõi phim Bóng Ma Hạnh Phúc.

Có lẽ lâu lắm rồi phim Việt mới có một mối tình tay ba khiến khán giả dậy sóng như Bóng Ma Hạnh Phúc. Kịch bản đi theo đúng công thức của thể loại này khi xoay quanh ba nhân vật điển hình: Một người vợ tảo tần nhẫn nhịn, gã chồng thành đạt nhưng bội bạc cùng cô nàng tiểu tam lắm mưu nhiều kế. Thế là đủ để thu hút người xem.

Tam giác tình cảm khiến người xem dậy sóng

Và mọi người càng thương cảm vai diễn của Lê Phương bao nhiêu thì càng căm ghét vai Dũng bấy nhiêu, từ đó mà ghét lây sang Lương Thế Thành và tràn vào trang cá nhân của anh để mắng mỏ. Nam diễn viên từng phải lên tiếng năn nỉ cư dân mạng đừng đánh đồng anh với nhân vật Dũng. Lương Thế Thành rất hiểu người xem vô cùng bức xúc, muốn Dũng phải trả giá đắt và mong khán giả ráng chờ đợi, cố giữ bình tĩnh để xem hết phim cho trọn vẹn.

Lương Thế Thành bị ghét lây vì đóng vai phản diện quá đạt

Éo le hơn nữa, khi Lương Thế Thành khoe ảnh đang chuẩn bị cho vai diễn mới thì cư dân mạng lại ùa vào gọi tên Hoàng Dũng của Bóng Ma Hạnh Phúc, thậm chí còn gọi luôn nam diễn viên là “anh Dũng”. Diễn viên nào cũng sẽ vui mừng khi có vai diễn thành công, được khán giả nhớ tới. Nhất là khi Lương Thế Thành sau nhiều vai diễn hiền lành, có phần khù khờ thì đã nhập vai phản diện rất đạt, cho thấy diễn xuất đa dạng.

Khán giả còn gọi Lương Thế Thành là "anh Dũng"

Nhưng kèm theo đó là những trở ngại khi Lương Thế Thành chuyển sang dự án mới, bởi người xem vẫn đóng khung diễn viên vào Bóng Ma Hạnh Phúc mà không chấp nhận nam diễn viên đóng phim khác. Vì thế, Lương Thế Thành cần tìm kiếm nhân vật cá tính, ấn tượng không kém Hoàng Dũng để thoát vai.

