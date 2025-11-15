Philip Morris tham gia đối thoại về chính sách thương mại và hợp tác cùng phát triển tại Việt Nam

Mới đây Philip Morris Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ lần thứ 8 nhằm tăng cường quan hệ thương mại và kinh tế song phương. Đây là hội nghị do Liên Đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội (AmCham) và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Washington phối hợp tổ chức. Philip Morris Việt Nam thuộc sở hữu tập đoàn Philip Morris International (PMI) – một trong những tập đoàn hàng tiêu dùng quốc tế hàng đầu thế giới có trụ sở đặt tại Mỹ.

Tham dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, cùng đoàn các quan chức cấp cao của các bộ ngành, cùng với Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Marc Knapper, Trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ Phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Michael DeSombre. Sự tham gia của các quan chức hai bên cùng các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ nhấn mạnh tầm quan trọng và ảnh hưởng ngày càng lớn của Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước.

Thông qua các diễn đàn tại sự kiện, đại diện Philip Morris Việt Nam, Tổng giám đốc Bryan Ty đánh giá Việt Nam hiện đang đứng trước những cơ hội lớn trong việc để định hình một tương lai nơi đổi mới và sức khỏe cộng đồng song hành cùng nhau. Với lợi thế về khoa học công nghệ cũng như kinh nghiệm hợp tác với các cơ quan chính phủ trên toàn cầu, trong đó có Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA), Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC)… Philip Morris cũng mong muốn được chia sẻ những thành tựu về sản phẩm đổi mới sáng tạo của tập đoàn tại Việt Nam.

Ông Bryan Ty, Tổng Giám đốc Philip Morris Việt Nam

Cụ thể, tại Hoa Kỳ, PMI hợp tác với FDA để thực hiện hoạt động kiểm tra bất ngờ nhằm đảm bảo hệ thống nhà bán lẻ chặt chẽ tuân thủ quy định về độ tuổi hợp pháp của khách hàng mua sản phẩm nicotine, trong đó có thuốc lá làm nóng (TLLN), thuốc lá không khói, sản phẩm đã được FDA kiểm nghiệm và công nhận là sản phẩm thuốc lá Điều chỉnh nguy cơ – Giảm thiểu phơi nhiễm với các chất có hại (MRTP). PMI cũng thiết lập hệ thống giám sát chặt chẽ, dựa trên dữ liệu từ Khảo sát Thuốc lá Thanh thiếu niên Quốc gia do CDC phối hợp cùng FDA thực hiện.

Theo đó, công nghệ TruAge® của PMI giúp cửa hàng phát hiện giấy tờ giả và ngăn chặn việc bán hàng cho người chưa đủ tuổi tiếp cận các sản phẩm thuốc lá không khói. Ngoài ra, thông qua chương trình We Card, PMI đào tạo nhân viên bán lẻ về xác minh độ tuổi và cung cấp tài liệu giáo dục, biển hiệu tại điểm bán để thúc đẩy hoạt động bán hàng có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, PMI cũng hợp tác chặt chẽ với các tổ chức và cơ quan chức năng Hoa Kỳ, như Hội đồng Doanh nghiệp Quốc tế Hoa Kỳ (USCIB), Liên minh Quốc tế Chống Nền Kinh tế Phi pháp (ICAIE), Hội nghị Quốc tế Chống Tham nhũng (IACC)… nhằm ngăn chặn nạn buôn bán bất hợp pháp.

“Thông qua hợp tác, chúng ta có thể ngăn chặn việc tiếp cận sản phẩm thuốc lá và nicotine của người chưa đủ tuổi, đồng thời đảm bảo người trưởng thành có quyền tiếp cận các sản phẩm ít gây hại hơn đã được chứng minh khoa học. Cách tiếp cận kép này hỗ trợ sức khỏe cộng đồng mà không làm mất đi quyền lựa chọn của người tiêu dùng”, ông Bryan nhấn mạnh.

Ông Bryan cũng cho biết, PMI đã đầu tư hơn 14 tỷ đô la Mỹ vào nghiên cứu và phát triển các sản phẩm thay thế ít gây hại hơn, nổi bật là các sản phẩm thuốc lá không khói, thuốc lá làm nóng – vốn là sản phẩm chứa hoàn toàn nguyên liệu thuốc lá, khác biệt với thuốc lá điện tử sử dụng dung dịch tinh dầu. Vì nguyên liệu thuốc lá chỉ được làm nóng thay vì đốt cháy, nên thuốc lá làm nóng giảm đến 95% hàm lượng các chất gây hại so với thuốc lá truyền thống.

Kết thúc buổi thảo luận, ông Bryan bày tỏ nguyện vọng được hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam và các bên liên quan để xây dựng chính sách giảm tác hại cân bằng, dựa trên khoa học. Ông Bryan hy vọng rằng sự phối hợp công - tư sẽ tạo ra một cộng đồng sử dụng các sản phẩm nicotine có trách nhiệm mà trong đó nền tảng tạo vững chắc đầu tiên chính là sự cam kết của Philip Morris trong việc thực hành kinh doanh có trách nhiệm.

Ông Bryan Ty (bìa phải) tham gia tọa đàm tại Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam – Hoa Kỳ ngày 12/11/2025

Trước đó, vào tháng 3/2025, Philip Morris Vietnam cùng Đoàn doanh nghiệp US-ABC (Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN) cũng vinh dự được gặp gỡ và làm việc cùng Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng các bộ ngành, cùng Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 2 năm nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.