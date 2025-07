Phẫu thuật Phaco không dùng dao - FLACS: Mở ra kỷ nguyên mới cho đôi mắt sáng khỏe

Đối với bệnh nhân đục thủy tinh thể, đặc biệt là người lớn tuổi, nỗi lo về những rủi ro tiềm ẩn từ thao tác rạch dao trong phẫu thuật Phaco truyền thống nay đã có lời giải đáp với FLACS - công nghệ laser tiên tiến mở ra một trang mới an toàn và chính xác hơn.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đục thủy tinh thể là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa, ảnh hưởng tới hơn 65 triệu người trên toàn cầu. Tại Việt Nam, dân số già hóa nhanh đồng nghĩa với việc ngày càng nhiều bệnh nhân có cấu trúc mắt nhạy cảm, đòi hỏi những giải pháp phẫu thuật nhẹ nhàng hơn, an toàn hơn – và FLACS chính là câu trả lời cho nhu cầu đó. Thay vì dùng đến dao mổ, FLACS ứng dụng laser năng lượng thấp để thực hiện toàn bộ các bước quan trọng với độ chính xác cao, giảm thiểu tối đa tổn thương, tăng độ an toàn và cá nhân hóa quy trình phẫu thuật.

Công nghệ laser năng lượng thấp nâng cao tiêu chuẩn trong phẫu thuật Phaco

FLACS tích hợp trên hệ thống FEMTO LDV Z8 là công nghệ sử dụng laser Femtosecond, nhằm hỗ trợ các bước phẫu thuật Phaco, thay thế vai trò của dao mổ trong phẫu thuật bằng công nghệ laser cao cấp, cho phép Bác sĩ thao tác điều chỉnh chính xác toàn bộ quy trình mổ: từ rạch vết mổ hình cung, mở bao trước đến phân tách nhân thủy tinh thể, với độ chuẩn xác đạt đến từng micron.

Khác với kỹ thuật Phaco truyền thống sử dụng dao mổ và sóng siêu âm, FLACS tạo ra các điểm Laser Femtosecond xếp chồng đồng đều với năng lượng chỉ dưới 100 Nanojoule, tạo ra các đường cắt mịn, đồng nhất và giảm thiểu tối đa tổn thương mô. Công nghệ này còn giúp kiểm soát tốt các ca phức tạp như nhân cứng, bao yếu hay mắt có loạn thị cao, đồng thời tối ưu hóa vị trí đặt thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự – vốn yêu cầu độ chính xác gần như tuyệt đối để đảm bảo chất lượng thị lực sau mổ.

Bằng cách tích hợp hệ thống hình ảnh OCT nội nhãn thời gian thực, Bác sĩ có thể theo dõi trực tiếp và hiệu chỉnh từng thao tác trong quá trình phẫu thuật. Đồng thời, Nhờ ứng dụng AI trong việc lập trình đường mổ và chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ có thể quan sát chi tiết cấu trúc bên trong mắt bệnh nhân, giúp tăng độ chính xác trong từng thao tác.

FLACS tại Việt Nam – Công nghệ ứng dụng vào thực tiễn

Tại Việt Nam, FLACS đã được triển khai tại nhiều bệnh viện và trung tâm nhãn khoa uy tín, nhanh chóng nhận được sự tin tưởng từ giới chuyên môn. Công nghệ này được đánh giá cao về độ an toàn và tính chính xác. Đặc biệt trong các ca bệnh đòi hỏi thị lực chất lượng cao sau phẫu thuật.

Nhờ sử dụng laser năng lượng thấp tích hợp AI lập trình thông minh, FLACS tạo ra các vết cắt bao thủy tinh thể chính xác đến từng micron, mịn, đều và chuẩn tâm, giúp tối ưu hóa vị trí đặt IOL – yếu tố then chốt quyết định thị lực hậu phẫu. Toàn bộ quy trình phẫu thuật diễn ra nhẹ nhàng, giảm thiểu đau đớn và nguy cơ biến chứng như phù giác mạc hay mất tế bào nội mô. Thời gian phục hồi cũng được rút ngắn đáng kể, mang đến trải nghiệm phẫu thuật an toàn, hiệu quả và cá nhân hóa cho từng bệnh nhân.

Đứng sau công nghệ FLACS là Tập đoàn Ziemer (Thụy Sĩ) – một trong những thương hiệu nhãn khoa hàng đầu thế giới, với hơn 4 triệu ca phẫu thuật thành công trên toàn cầu thực hiện bằng thiết bị FEMTO LDV Z8.

Premium Cataract – Giải pháp thị lực toàn diện

Không chỉ dừng lại ở việc nâng cao kỹ thuật mổ, FLACS còn mở đường cho các gói điều trị cao cấp như Premium Cataract – sự kết hợp giữa phẫu thuật FLACS và thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự thế hệ mới IOL Hanita Intensity™ Giải pháp này giúp bệnh nhân đạt được thị lực sắc nét ở cả ba khoảng cách (xa – gần – trung gian), giảm đáng kể sự phụ thuộc vào kính lão hoặc kính đọc sách, đồng thời cải thiện thị lực trong điều kiện ánh sáng yếu hoặc chói sáng.

“Công nghệ FLACS kết hợp với thể thủy tinh nhân tạo Intensity 5 tiêu cự là giải pháp tối ưu cho bệnh nhân đục thủy tinh thể hiện nay, hạn chế nhiều biến chứng sau phẫu thuật” - Chia sẻ của Ths. BS CKII Bùi Thị Thu Hương - đại diện BV Mắt Việt Nga.

Hệ thống phẫu thuật Femto LDV Z8 cùng thủy tinh thể nhân tạo đa tiêu cự Hanita Intensity™ hiện được phân phối chính thức bởi Công ty Cổ phần Thương mại & Dịch vụ Việt Can tại thị trường Việt Nam. Với định hướng phát triển nền tảng công nghệ điều trị đục thủy tinh thể chuyên nghiệp, Việt Can cam kết mang đến giải pháp toàn diện, kết hợp giữa thiết bị y khoa tối tân và kinh nghiệm lâm sàng vững chắc từ đội ngũ Bác sĩ, nhằm mở ra cơ hội nâng tầm tiêu chuẩn phẫu thuật cho nhiều Bệnh viện và trung tâm nhãn khoa trên toàn quốc.