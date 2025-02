Phát hiện tài tử huyền thoại tử vong tại nhà riêng cùng vợ

TPO - Nam diễn viên huyền thoại Hollywood Gene Hackman được phát hiện tử vong tại nhà riêng cùng vợ và chó cưng của họ. Cảnh sát chưa tiết lộ nguyên nhân.

Tờ Santa Fe New Mexican đưa tin ngày 27/2, cảnh sát quận Santa Fe (tiểu bang Mexico, Mỹ) xác nhận lực lượng chức năng phát hiện thi thể Gene Hackman (95 tuổi) và vợ là nghệ sĩ piano cổ điển Betsy Arakawa (63 tuổi) cùng chó cưng của họ tại nhà riêng ở Santa Fe vào chiều 26/2 (giờ địa phương).

Cảnh sát trưởng Quận Santa Fe Adan Mendoza cho biết không có dấu hiệu phạm tội nào được tìm thấy. Ông không tiết lộ nguyên nhân và thời điểm tử vong của cặp vợ chồng nổi tiếng.

Gene Hackman sinh năm 1930, có tên khai sinh là Eugene Allen Hackman. Quê gốc của ông ở San Bernardino, California. Sau này, gia đình ông chuyển đến Danville, Illinois, do cha ông làm việc cho nhà xuất bản báo.

Gene yêu thích phim ảnh từ nhỏ. Ông thường trốn đến rạp chiếu phim để được thấy các thần tượng của mình là Erroll Flynn, Edward G. Robinson và Jimmy Cagney.

Khi Hackman 13 tuổi, cha rời khỏi gia đình. Ký ức cuối cùng của ông về cha là hành động vẫy tay tạm biệt.

“Tôi đã không nhận ra một cử chỉ nhỏ có thể ý nghĩa đến thế. Có lẽ đó là lý do tại sao tôi trở thành diễn viên”, Hackman chia sẻ trên GQ vào năm 2011.

Hackman gia nhập Thủy quân Lục chiến năm 16 tuổi. Ông phục vụ trong quân đội 4,5 năm trước khi theo học chuyên ngành báo chí và sản xuất truyền hình tại Đại học Illinois.

Năm 27 tuổi, ông ghi danh vào Nhà hát Pasadena ở California để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất nghiêm túc. Tại đây, ông gặp Dustin Hoffman (lúc đó mới 19 tuổi). Họ cùng Robert Duvall trở thành một nhóm và cố gắng khởi nghiệp tại thành phố New York.

Năm 1964, ở tuổi 34, Hackman có bước đột phá lớn trên sân khấu Broadway trong vở kịch Any Wednesday. Với dấu ấn này, ông có cơ hội hợp tác với diễn viên/đạo diễn Warren Beatty trong vở Lilith (1964).

Khi tuyển diễn viên cho bộ phim Bonnie and Clyde năm 1967, Beatty chọn Hackman vào vai anh trai mình. Vai diễn này mang đến cho Hackman đề cử Oscar đầu tiên ở hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Năm 1972, ông giành được giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Oscar với tác phẩm The French Connection. Hackman chia sẻ chỉ xem bộ phim một lần trong đời.

Trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu Hollywood, Hackman góp mặt trong những bộ phim ăn khách khác như Young Frankenstein (1974), Night Moves (1975), Bite the Bullet (1975), Superman (1978)... Tác phẩm Unforgiven (1992) của Clint Eastwood giúp ông có thêm tượng vàng Oscar thứ 2 cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Khi trao giải thưởng Cecil B. DeMille cho Hackman năm 2003, ngôi sao gạo cội người Anh Michael Caine ca ngợi ông là một trong những diễn viên vĩ đại nhất.

“Gene Hackman ở Hollywood được biết đến là diễn viên của các diễn viên. Nhưng ở gia đình tôi, ông ấy là diễn viên hài của các diễn viên hài. Cho dù hài hay chính kịch, ông ấy là diễn viên tài năng nhất nước Mỹ. Ông ấy cũng là siêu nhân thực thụ”, cố tài tử Robin Williams, người đồng trao giải, chia sẻ.

Sau hơn 100 vai diễn, Hackman kết thúc sự nghiệp diễn xuất vào năm 2024 với vai diễn trong phim Welcome to Mooseport. Ông chuyển đến New Mexico sống sau khi nghỉ hưu.

“Giọt nước tràn ly là bài kiểm tra áp lực mà tôi thực hiện ở New York. Bác sĩ nhắc nhở tim tôi không đủ khỏe để chịu bất kỳ áp lực nào”, ông cho biết trên Empire vào năm 2009.

Hackman chuyển sang hội họa, làm công việc lồng tiếng và viết sau. Ông sáng tác Payback at Morning Peak (2011) và Pursuit (2013), cũng như đồng sáng tác ba tác phẩm tiểu thuyết lịch sử với nhà khảo cổ học dưới nước Daniel Lenihan.

Về đời tư, ông từng 2 lần kết hôn với Fay Maltese (giai đoạn 1956-1986) và Betsy Arakawa (từ năm 1991). Ba người con của ông là Christopher, Elizabeth Jean và Leslie Anne đều có từ cuộc hôn nhân đầu tiên.

Sự ra đi của Gene Hackman để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người hâm mộ. Nhiều khán giả chia sẻ lời cuối đến ông trên mạng xã hội: “Tôi không phải fan của Hollywood, nhưng tôi thực sự thích Gene Hackman. Diễn xuất của ông ấy trong Unforgiven thực sự ấn tượng. Xin hãy yên nghỉ, ông Hackman”, “Ông là một trong những người vĩ đại nhất mọi thời đại”, “Hãy yên nghỉ Gene. Ông là huyền thoại. Một trong những người giỏi nhất”, “Một diễn viên tuyệt vời. Ông đã hoàn thành tốt công việc mà không có bê bối nào, cũng như không có cái tôi lớn như nhiều người ngày nay”, “Tôi ghét tin tức này. Tôi thích ông ấy trong No Way Out. Hãy yên nghỉ, huyền thoại”...