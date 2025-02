Ngày tàn của James Bond

TPO - Amazon MGM Studios chính thức nắm quyền sáng tạo của loạt phim James Bond từ ngày 20/2. Thông báo này gây ra mối lo ngại dưới chế độ tỷ phú, loạt phim mang tính thương hiệu bị huỷ hoại.

Thỏa thuận lịch sử

Trong hơn 60 năm, gia đình Broccoli nắm quyền quyết định mọi thứ về James Bond, từ cách anh uống rượu martini (chỉ lắc, không khuấy) đến loại vũ khí sử dụng (Walther PPK) và phương tiện di chuyển yêu thích (Aston Martin). Tuy nhiên, vào ngày 20/2, thỏa thuận mang tính bước ngoặt với Amazon MGM Studios thay đổi hoàn toàn cục diện của một trong những loạt phim điện ảnh ăn khách nhất.

Theo chi tiết của thỏa thuận, Amazon MGM Studios, Michael G. Wilson và Barbara Broccoli (những người đứng đầu Eon Productions - công ty sản xuất chịu trách nhiệm về loạt phim James Bond) thành lập liên doanh mới để lưu giữ quyền sở hữu trí tuệ của điệp viên 007. Ba bên là đồng sở hữu của thương hiệu, nhưng Amazon MGM có quyền kiểm soát sáng tạo.

“Kể từ khi ra mắt trên màn ảnh cách đây hơn 60 năm, James Bond đã trở thành một trong những nhân vật mang tính biểu tượng nhất trong nền điện ảnh giải trí. Chúng tôi biết ơn cố nhà sản xuất Albert R. Broccoli và Harry Saltzman vì đưa James Bond đến các rạp chiếu phim trên toàn thế giới. Chúng tôi cũng ghi nhận Michael G. Wilson và Barbara Broccoli vì sự cống hiến không ngừng nghỉ, cũng như vai trò của họ trong việc tiếp tục di sản của loạt phim được vô số người hâm mộ trên toàn thế giới yêu mến. Chúng tôi vinh dự được tiếp tục di sản quý giá này và mong muốn mở ra giai đoạn tiếp theo của 007 huyền thoại cho khán giả trên toàn thế giới”, Mike Hopkins, giám đốc Prime Video và Amazon MGM Studios, cho biết.

Wilson nói thêm: “Với sự nghiệp kéo dài 60, tôi tạm dừng sản xuất các bộ phim James Bond để tập trung vào các dự án nghệ thuật và từ thiện. Do đó, Barbara và tôi đồng ý đã đến lúc đối tác đáng tin cậy của chúng tôi, Amazon MGM Studios, dẫn dắt James Bond tiến vào tương lai”.

Broccoli tiếp lời: “Cuộc đời tôi cống hiến hết mình để duy trì và phát huy di sản phi thường mà cha chúng tôi, nhà sản xuất Cubby Broccoli, trao lại cho Michael và tôi. Tôi có vinh dự được làm việc chặt chẽ với bốn trong số những diễn viên tài năng vào vai 007 và hàng ngàn nghệ sĩ tuyệt vời trong ngành. Với sự kết thúc của No Time to Die và Michael nghỉ hưu, tôi cảm thấy đến lúc tập trung vào các dự án khác của mình”.

Năm 2022, Amazon mua MGM với giá 8,5 tỷ USD, sở hữu danh mục khổng lồ gồm hơn 4.000 bộ phim và 17.000 chương trình truyền hình, cùng với quyền phân phối tất cả bộ phim về James Bond.

No Time to Die, bộ phim James Bond thứ 25, đồng thời lần thứ 5 và cũng là lần cuối Daniel Craig vào vai 007, được phát hành vào năm 2021. Phim thu về 775 triệu USD doanh thu phòng vé.

Kể từ đó, bất chấp những đồn đoán vô tận trên báo chí, chưa có thông báo nào về mốc thời gian sản xuất phần tiếp theo hoặc người kế nhiệm Craig.

Khởi đầu mới hay ngày tàn?

Công chúng phản ứng về sự thay đổi của thương hiệu James Bond không hề thiện chí đối với Amazon.

“Amazon là nhà thống nhất vĩ đại trong tuần này. Công ty khiến cả thế giới xích lại gần nhau hơn trong sự căm ghét”, cây viết Johnny Oleksinski của The New York Post nhận định ngày 22/2.

Theo Oleksinski, thông báo Amazon tiếp quản quyền kiểm soát sáng tạo cho loạt phim đình đám từ gia đình Broccoli, những người chịu trách nhiệm kể từ tập phim Dr.No năm 1962, khiến người hâm mộ giận dữ rồi chuyển sang trầm cảm nặng.

Hầu hết bài đăng trên mạng xã hội về tin tức trên đều không cho thấy sự hào hứng, ngoại trừ dòng trạng thái của chủ tịch Amazon, Jeff Bezos, trên X: “Bạn sẽ chọn ai làm Bond tiếp theo?”.

Mọi người phản ứng như vậy vì hậu quả của sự thay đổi đế chế tỷ USD này quá rõ ràng. Oleksinski mô tả tình huống hiện tại giống như 007 lao xuống vực thẳm nhưng không có chiếc dù nào cứu và kết cục tất yếu là cái chết.

Trong 20 năm qua, thế giới chứng kiến nhiều thương hiệu Hollywood lừng lẫy bị hủy hoại bởi giới tư bản.

“Hãy nhìn Marvel và Star Wars, những viên ngọc lấp lánh của Hollywood bị Disney thâu tóm vào năm 2009 và 2012. Chúng đạt đến đỉnh cao và tụt dốc. Ngày nay, những gã khổng lồ từng bất khả chiến bại này đã trở thành mối phiền toái về mặt văn hóa do sự bão hòa tham lam của các tập đoàn và sản phẩm kém chất lượng. Sau tin tức kinh hoàng ngày 20/2, James Bond chắc chắn đi thêm con đường đến sự lãng quên”, The New York Post nhận định.

Ngoài Star Wars: Episode VII — The Force Awakens (2015) vẫn giữ được chất điện ảnh, những phần tiếp theo là The Last Jedi (2017) và Rise of Skywalker (2019) bị đánh giá là mớ hỗn độn về cốt truyện. Phim thành công về mặt doanh thu, nhưng lại thất bại trong mắt người hâm mộ trung thành.

Disney sau đó bắt đầu tung ra các bộ phim ăn theo như Solo: A Star Wars Story (2018), bị chê là tệ nhất, và 7 chương trình truyền hình. Hai trong số đó hay, còn lại bị hủy bỏ trước khi quá trình sản xuất bắt đầu.

Chỉ trong 10 năm, Star Wars không còn là cái tên bảo chứng chất lượng nữa, mà trở thành một trong những nỗi thất vọng thường nhật.

Tương tự, vũ trụ siêu anh hùng Marvel đạt đến cực thịnh với Avengers: Endgame (2019), rồi tụt dốc không phanh. Tác phẩm mới nhất Captain America: Brave New World lộ dấu hiệu đuối sức từ tuần thứ 2 ra rạp.

Điều đáng nói nhất là những gì Amazon làm với The Lord of the Rings.

Năm 2018, công ty trả 250 triệu USD để giành được bản quyền truyền hình từ Tolkien Estate. Số tiền đó dĩ nhiên không đủ để định đoạt những cuốn sách truyền cảm hứng cho bộ ba phim đoạt giải Oscar của Peter Jackson hay The Hobbit. Amazon chỉ được khai thác phần phụ lục.

Mặc dù vậy, công ty cam kết chi 1 tỷ USD cho loạt phim dài 5 mùa với hy vọng mang đến cho Prime Video một Game of Thrones riêng. Đáng tiếc, nếu Game of Thrones thành tượng đài, đứa con tinh thần của Amazon, The Lord of the Rings: The Rings of Power, hầu như không được chú ý, không giành được giải thưởng lớn nào và lượng người xem ngày một giảm vì nhạt nhẽo.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có cái nhìn tiêu cực về sự thay đổi này.

Jeff Bock, một nhà phân tích của Exhibitor Relations (công ty chuyên thực hiện các nghiên cứu thị trường về ngành công nghiệp điện ảnh), chia sẻ với Variety sự trở lại của James Bond bị trì hoãn quá lâu, thậm chí không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy sớm có phần tiếp theo khi đạo diễn, câu chuyện và kịch bản mới đều chưa có. Amazon MGM được nắm quyền có thể đẩy nhanh quá trình này.

“Đây là bước đi hợp lý tiếp theo cho loạt phim Bond. 007 là viên ngọc quý trong thư viện của Amazon và hy vọng tốt nhất cho họ để tiếp tục thành công tại phòng vé. Với lực lượng cũ, dù tốt hay xấu, các tác phẩm mất nhiều thời gian để ấp ủ. Điều đó không phù hợp với thị trường rạp chiếu phim ngày nay”, ông Bock chỉ ra.

Eric Handler, nhà phân tích truyền thông và giải trí cấp cao tại ngân hàng đầu tư Roth Capital Partners (Mỹ), dự đoán Amazon cho nhiều cách để khai thác triệt để thương hiệu James Bond như tạo ra loạt phim về Moneypenny, nữ cấp trên của 007, hay tạo ra phim riêng cho nhân vật của Ana de Armas trong No Time to Die.

Theo Variety, bất kể ai là người nắm quyền, sự trở lại của Bond trong điện ảnh còn nhiều điều đáng mong đợi. Đây là một trong những tài sản sinh lời nhất của Hollywood, với tổng doanh thu toàn cầu lên tới 7,8 tỷ USD từ 25 bộ phim.

Dù còn non trẻ và chưa để lại quá nhiều dấu ấn trong ngành điện ảnh, nguồn tài chính dồi dào là điểm cộng lớn cho Amazon. Hơn thế, hãng cũng tạo ra những bộ phim ăn khách như Being the Ricardos và Manchester By the Sea.