Phát hiện ô tô chở cả nghìn hộp mỹ phẩm nhập lậu không hạn sử dụng

TPO - Qua kiểm tra xe ô tô tải mang biển số nước ngoài, lực lượng chức năng phát hiện trên xe vận chuyển 1.240 hộp mỹ phẩm nhập lậu không có hạn sử dụng.

Đội Quản lý thị trường số 6 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện phương tiện vận chuyển 1.240 sản phẩm mỹ phẩm nhập lậu.

Trước đó vào ngày 21/5, Đội QLTT số 6 phối hợp với Đội CSGT đường bộ số 1 thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Nghệ An) kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát UN 3899 do ông Lê Thành Lưu (trú xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô vận chuyển 1.240 sản phẩm kem dưỡng da do Thái Lan sản xuất. Số mỹ phẩm nêu trên không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam, không có thông tin về ngày sản xuất và hạn sử dụng, không có Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và Giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền phạt 10 triệu đồng. Đồng thời, buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm.

Đội QLTT số 6 cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng quyết liệt trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại…. để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, doanh nghiệp, góp phần ổn định tình hình thị trường địa phương.