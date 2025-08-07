Đắk Lắk: Phát hiện một người đàn ông tử vong dưới giếng

TPO - Trong lúc đi làm rẫy, người dân ở tỉnh Đắk Lắk phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng.

Ngày 7/8, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra nguyên nhân vụ việc người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng.

Cơ quan chức năng đưa nạn nhân từ giếng lên để làm rõ nguyên nhân tử vong. Ảnh: T.T.

Nạn nhân được xác định là ông Trần Trọng Đ. (37 tuổi, ở phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Theo thông tin ban đầu, khoảng 9h sáng cùng ngày, người dân đi làm rẫy tại thôn 2, phường Tân An phát hiện một người đàn ông tử vong trong tư thế treo cổ dưới giếng nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường và đưa thi thể nạn nhân lên mặt đất để làm rõ nguyên nhân vụ việc.